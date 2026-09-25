POGLEDAJTE GALERIJU Spektakl u Zagrebu! Ferrarijeve jurilice parkirali na Tomislavcu, predstavili i dva nova modela

Trg kralja Tomislava postao je pozornica posvećena svijetu Ferrarija. Središnji dio događanja je impresivni Ferrari mobilni izložbeni Lounge s ekskluzivnom krovnom terasom, uz koji su predstavljena četiri posebno odabrana modela. Posjetitelji su imali priliku izbliza upoznati novi Amalfi i Ferrari 296 Speciale, dok su apsolutne zvijezde bila dva potpuno nova Ferrari 849 Testarossa

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