Spektakl u Zagrebu! Ferrarijeve jurilice parkirali na Tomislavcu, predstavili i dva nova modela

Trg kralja Tomislava postao je pozornica posvećena svijetu Ferrarija. Središnji dio događanja je impresivni Ferrari mobilni izložbeni Lounge s ekskluzivnom krovnom terasom, uz koji su predstavljena četiri posebno odabrana modela. Posjetitelji su imali priliku izbliza upoznati novi Amalfi i Ferrari 296 Speciale, dok su apsolutne zvijezde bila dva potpuno nova Ferrari 849 Testarossa
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U središtu Zagreba ovaj vikend održava se trodnevni Ferrari Lounge, prolaznici na Trgu kralja Tomislava mogu vidjeti četiri izložena modela čuvenog "propetog konjića".
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
U središtu Zagreba ovaj vikend održava se trodnevni Ferrari Lounge, prolaznici na Trgu kralja Tomislava mogu vidjeti četiri izložena modela čuvenog "propetog konjića". |
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
U središtu Zagreba ovaj vikend održava se trodnevni Ferrari Lounge, prolaznici na Trgu kralja Tomislava mogu vidjeti četiri izložena modela čuvenog "propetog konjića".
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Plato ispred Glavnog kolodvora postala je pozornica posvećena svijetu Ferrarija, spajajući vrhunski dizajn, tehnologiju, performanse i strast legendarnog talijanskog brenda
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Središnji dio događanja je impresivni Ferrari mobilni izložbeni Lounge s ekskluzivnom krovnom terasom, uz koji su predstavljena četiri posebno odabrana Ferrari modela.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Posjetitelji mogu izbliza upoznati novi Ferrari Amalfi i Ferrari 296 Speciale, dok su apsolutne zvijezde dva nova modela Ferrari 849 Testarossa koji su ovom prilikom predstavljeni hrvatskoj javnosti.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL