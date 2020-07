Spektakl uživo na 24 sata! Vaso i Trušček za BMF titulu, 'Croata' se vraća, Adriana nastavlja niz

Nakon sedam godina 'Terror' i 'Psihopat' dočekali su revanš i to kakav. U dvorani zagrebačkog ATT-a borit će se na naslov 'najopakijeg čovjeka na Balkanu', a sve ćete moći pratiti uživo na YouTube kanalu 24 sata

<p>Oko boraca nije more i plaža kao što je trebalo biti, no nakon dugo čekanja fanovi slobodne borbe dočekali su spektakularnu priredbu na ovim prostorima! Ponajbolji borci regije stigli su u Zagreb, a od oko 20 sati će u dvorani ATT-a krenuti FNC 3 na kojem je glavna borba ona između <strong>Vase 'Psihopata' Bakočevića</strong> (30) i <strong>Ivice 'Terrora' Truščeka</strong> za titulu najopakijeg čovjeka Balkana, BMF!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ceremonijalno vaganje prije FNC-a 3</strong></p><p>Sve ćete moći pratiti ekskluzivno na YouTube kanalu 24 sata, a na priredbi će se održati sedam mečeva - dva u teškoj kategoriji (+93), jedan u ženskoj konkurenciji do 54 kilograma pa dvije borbe oko veltera (catchweight 75 kg i - 77.5 kg), borbu u poluteškoj (-93 kg), a naslovna će borba također biti u catchweightu od 75 kilograma.</p><h2>Priredbu otvaraju teškaši - Donald Ćosić vs. Sead Kahrović (+93 kg)</h2><p>U zadnji su se čas dogodile dvije promjene te su nastup otkazali <strong>Ivan Vičić</strong> koji je trebao ući u kavez protiv <strong>Donalda Ćosića</strong> (25, 1-0-0), ali umjesto njega je sad tu <strong>Sead 'Sandžak' Kahrović</strong> (39, 7-13-0) koji je većinu svojih pobjeda dobio submissionom. Bit će to sukob stilova, ali i ljepotica za otvaranje večeri u teškoj kategoriji. 'Donko' koji predstavlja Njemačku veliki je teškaški potencijal koji je na prvoj FNC priredbe slavio nokautom, a sad ima priliku nastaviti svoj pobjednički niz na početku profesionalne MMA karijere. Nije puno dvojio 'Sandžak' koji također predstavlja Njemačku da dođe u Zagreb i odgovori na veliki izazov, zna da bi njegova pobjeda protiv Ćosića mogla odjeknuti.</p><h2>Martin Batur vs. Martin Horsky (+93 kg)</h2><p>A odjeknuo je povratak pobjednika FFC Futuresa i dečka koji je bio strašan potencijal u poluteškoj kategoriji <strong>Martina Batura</strong> (25, 4-3-0) koji je posljednju borbu odradio prije pet godina kad ga je nokautirao danas UFC zvijezda u usponu,<strong> Aleksandar 'Rocket' Rakić</strong> (28, 12-2-0).</p><p>S druge je strane trebao stajati Milan Nakić, ali u zadnji je tren stigao<strong> Martin Horsky</strong> (37, 1-1-0) koji je ove godine odradio dvije borbe, u jednoj je slavio nokautom dok je u drugoj izgubio odlukom sudaca. Bit će ovo debi Martina Batura u teškoj kategoriji, a koliko impresivno izgleda govore riječi Vase Bakočevića (30) koji je <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BwBmoODZYFc" target="_blank">u Podcast Inkubatoru upitao voditelja Marka Petraka</a> 'je li to onaj nabildani' jer spomenuti Batur izgleda nevjerojatno. Također, odradio je kamp u Makarskoj sa <strong>UFD Gymom</strong> iz Düsseldorfa i <strong>Ivanom Dijakovićem</strong>, a tamo su bili i KSW borci <strong>Erko Jun</strong> (30) i naš prvak u velteru, <strong>Roberto Soldić </strong>(25).</p><h2>Adriana Vuković vs. Monika Porazynska (- 54 kg)</h2><p>Treća borba priredbe je ona najvećeg hrvatskog ženskog MMA potencijala<strong> Adriane Vuković</strong> (21, 2-0-0) koja je pokazala kako može napraviti mnogo toga u karijeri. Tek joj je 21 godina, a trebala je imati i tri borbe u američkoj Invicti koje su u posljednji čas otkazane, ali sigurno će u budućnosti imati priliku iskazati se na velikoj sceni. Amaterska MMA prvakinja svijeta ulazi u kavez protiv <strong>Monike Porazynske</strong> (34), poljske borkinje kojoj će ovo biti debi u slobodnoj borbi jer je dosad bila u kickboxingu. Naša je Adriana već trenirala i u Tristar Gymu kod velikog <strong>Firasa Zahabija</strong> tako da nas zasigurno očekuje atraktivan meč.</p><h2>Francisco 'Croata' Barrio vs. Aleksandar Janković (-75 kg)</h2><p>Nakon toga slijedi glavni dio večeri i četiri Veliko je oduševljenje izazvao i povratak <strong>Francisca 'Croate' Barria</strong> (30,6-1-0) koji će odraditi povratnički meč nakon pet godina! Imao je dva dogovorena meča s Vasom Bakočevićem, ali to će se vjerojatno dogoditi kasnije ove godine, dok će sad ući u kavez protiv <strong>Aleksandra Jankovića</strong> (26,11-8-0), koji je Bakočevićev prijatelj i sparing partner.</p><p>'Panči' je imao meč na drugoj FNC-ovoj priredbi, ali kao što je i sam rekao, to se 'ne računa' jer mu je protivnik pao u nesvijest nakon nekoliko sekundi borbe pa je na pravu borbu morao pričekati. A ako opet nešto ne iskrsne to će se dogoditi danas kad će se njegovom hrvačkom stilu suprotstaviti udarač iz Srbije. Francisco je posljednji put izgubio nokautom od <strong>Filipa 'Nitra' Pejića</strong> (28, 14-4-2). Argentinac ima velike planove u nastavku svoje MMA karijere, a trenirao je i sparirao s <strong>Conorom McGregorom</strong> (32) u SBG Gymu u Irskoj te bi ova borba trebala biti samo početak njegovog uspona. </p><h2>Tonči Peruško vs. Miloš Janičić (- 77.5 kg)</h2><p>Nakon što je na<strong> KSW-u</strong> u Zagrebu odradio najgoru borbu u karijeri u lakoj kategoriji, mladi crnogorski borac <strong>Miloš Janičić</strong> (23, 11-3-0) gdje je odlukom sudaca izgubio od <strong>Romana Szymanskog</strong> (27, 13-5-0) koji je početkom mjeseca pobijedio našeg Pejića. Utučen je bio Janičić koji je zakazao na velikoj sceni, a trenira kod Ivana Dijakovića u UFD Gymu. Još je jučer odrađivao trening i prije i poslije ceremonijalnog vaganja, odlučan je u namjeri da se vrati na pobjedničke staze i uzme 12. pobjedu u svojoj mladoj karijeri.</p><p>Ali neće mu biti lako jer će s druge strane biti borac iz Pule, <strong>Tonči Peruško</strong> (25, 5-9-0) u čijem će kutu biti <strong>Zelg Galešić</strong> (41), bivši borac i prepoznatljivo lice MMA scene koje sigurno dobro zna na što mora pripaziti kod opasnog Janičića koji je ipak KSW borac. Peruško ima pet poraza zaredom, zadnji je put izgubio od Kosednara u siječnju, ali imao je tri godine pauze prije toga. Bit će ovo borba u kojoj se može ekspresno vratiti na scenu jer mu je protivnik jedan od velikih projekata UFD-a i KSW-a.</p><h2>Ivan Erslan vs. Jusuf Hajrović (-93 kg)</h2><p>Sunaslovna borba večeri je ona između <strong>Ivana Erslana</strong> (28, 8-0-1) i <strong>Jusufa Hajrovića</strong> (29, 13-11-1) u poluteškoj kategoriji. Na velika je vrata uletio Ivan Erslan u KSW-ovu polutešku kategoriju kad je u Zagrebu nokautirao <strong>Darwina Rodrigueza</strong> (27, 9-5-0) i najavio velike stvari. Trebao se boriti na KSW-ovoj priredbi ove godine, ali korona pauza je sve poremetila pa će borac iz American Top Teama odraditi borbu protiv iskusnog Jusufa na domaćem terenu.</p><p>Erslan je debitirao prije pet godina, a još uvijek nema poraza u karijeri. Odnosno, imao ga je neko kratko vrijeme jer ga je u Las Vegasu nokautirao <strong>Branko Busick</strong>, ali ispostavilo se da je bio dopingiran pa je taj meč pretvoren u 'no contest'. Sparirao je s velikim <strong>Andrejem 'Pit Bullom' Arlovskim</strong> (41, 29-19-2) i bio u njegovom kampu gdje je bivši teškaški prvak UFC-a bio oduševljen Erslanovim mogućnostima. No, s druge strane stoji iskusni borac iz BiH kojemu bi ovo mogla biti najveća pobjeda u karijeri.</p><h2>Ivica Trušček vs. Vaso Bakočević (75kg) - BMF titula</h2><p>A šećer na kraju je borba za 'najopakijeg čovjeka na Balkanu'! Nema boljih kandidata za taj pojas od <strong>Ivice 'Terrora' Truščeka</strong> (37, 38-35-0) protiv <strong>Vase 'Psihopata' Bakočevića</strong> (30, 40-19-1). U kavezu će se sukobiti iskustvo od 133 odrađene borbe, a Crnogorac ima dodatni motiv jer je izgubio u njihovom prvom meču prije sedam godina kad ga je Trušček dovršio na podu u drugoj rundi.</p><p>Bio je Vaso tad borac u usponu, dok je Ivica ipak bio u najboljim godinama s mnogim ratovima iza sebe. A do današnjeg su ih dana prošli i još više te nema straha da će to biti pravi glavni događaj večeri. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vaso napao 'Croatu' na treningu</strong></p><p>- Pripreme su išle super, bio sam u dvorani više nego ikad. Sve ulažem u ovo. Sutra je umrijeti ili pobijediti. Sve bih dao za tu titulu, makar ne hodao više - jasan je bio Trušček, dok je Vaso Bakočević dodao: </p><p>- Može na parkingu, može i u garaži, znam da bi i Ivica pristao. Potući ćemo se. Nema kod mene spremanja, tučnjava je tučnjava za mene. Tukao sam se od diskoteka pa do ovakvih eventova. Volio bih dobiti titulu BMF-a Balkana, ali ne mislim o tome ni o novcu. Ovdje sam da se osvetim za poraz prije sedam godina. Iskompleksiran sam lik i to ću napraviti.</p>