Ludnica u Turskoj! Domagoja Vidu dočekalo tisuću navijača

Na stolu je imao ponude Milana i Evertona, ali izabrao je - Bešiktaš. Domagoj Vida potpisao je ugovor s turskim velikanom i prema svemu sudeći, dobro odabrao.

Turci ga itekako cijene, ipak je riječ o standardnom i kvalitetom konstantnom reprezentativcu Hrvatske. Koliko ga cijene, pokazali su na samom dočeku gdje je priređen pravi spektakl.

Oko tisuću navijača dočekalo je Domagoja Vidu kako bi mu poželjeli uspješan put u aktualnom prvaku Turske. Ovih će dana i službeno staviti svoj potpis na ugovor kojim postaje dio kluba nakon što mu je istekao ugovor s kijevskim Dinamom.

Besiktas's new signing Domagoj Vida has arrived in Istanbul. pic.twitter.com/1eQzAdbnow

Vida zbog ozljede nije igrao od 12. studenog, posljednja utakmica bila mu je dvoboj Grčke i Hrvatske u Pireju. Borbeni i beskompromisni Vida otišao je iz kijevskog Dinama nakon četiri godine i više od 100 utakmica.

Besiktas's new signing Croatian international defender Domagoj Vida is expected to be in Istanbul approx. 5.00 PM. pic.twitter.com/2AqtkMY626