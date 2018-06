Spektakl za prvake: Evo kako se slavio naslov Golden Statea

Ekipa Golden State Warriorsa je proteklog vikenda osvojila novu titulu i to već treću u posljednje četiri sezone. Uvjerljivo su u četiri utakmice slavili protiv Cleveland Cavaliersa.

Par dana nakon što su osigurali titulu uslijedila je "šampionska" parada gdje su se igrači vozili u otvorenom autobusu kroz ulice San Francisca i Oaklanda gdje ih je pozdravilo oko milijun navijača.

Za cijelu tu proslavu ključan faktor bilo je i vrijeme, a ono ih je odlično poslužilo. U Kaliforniji je bio lijep i sunčan dan pa su se s toga brojni ljudi odlučili doći na ulice pozdraviti nove/stare prvake.

Na snimkama se može vidjeti kako su igrači uživali uz alkohol, a također su silazili s autobusa kako bi se pozdravili s navijačima.

