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Spektakularni skokovi sa Starog mosta u Mostaru, već 460. put!

MOSTAR - Prvi dokumentirani skok sa Starog mosta u Neretvu bio je još 1664., a od 1968. službeno se održava ljetno natjecanje. Dvije su glavne kategorije, skok na noge (uz što manje prskanje) i skok na glavu, odnosno "mostarska lasta". Među 36 prijavljenih pobijedili su Evald Krnić i Igor Kazić.
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Mostar: Održani 460. tradicionalni skokovi sa Starog mosta
Foto Denis Kapetanovic
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Foto: Denis Kapetanovic
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