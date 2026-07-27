Spektakularni skokovi sa Starog mosta u Mostaru, već 460. put!

MOSTAR - Prvi dokumentirani skok sa Starog mosta u Neretvu bio je još 1664., a od 1968. službeno se održava ljetno natjecanje. Dvije su glavne kategorije, skok na noge (uz što manje prskanje) i skok na glavu, odnosno "mostarska lasta". Među 36 prijavljenih pobijedili su Evald Krnić i Igor Kazić.
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Foto Denis Kapetanovic
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