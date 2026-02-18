Obavijesti

Sport

Komentari 0
KUP KREŠIMIRA ĆOSIĆA

Split izborio polufinale Kupa! Drugoligaš nije imao šanse...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Split izborio polufinale Kupa! Drugoligaš nije imao šanse...
Zagreb: Završni turnir SuperSport Kupa Krešimir Ćosić, četvrtfinale, KK Split - KK Omiš Cagalj Tours | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Splićani pobijedili Omiš! Košarkaši Splita pobijedili s +43 u četvrtfinalu Kupa, Jordano briljirao s 23 poena, a Drežnjak i Sikirić dominirali na terenu

Admiral

Košarkaši Splita nadmoćno su odigrali četvrtfinale Kupa Krešimir Čosić te su u KC Dražen Petrović svladali drugoligaša Omiš s 98-55 (29-15, 22-11, 24-18, 23-11). U niti jednom trenutku dvoboja nije u pitanje došlo tko će se plasirati u polufinale. Omiš, trećeplasirana momčad druge lige, ni po čemu nije mogla parirati uz Zadru prvom favoritu završnog turnira Kupa.

Zagreb: Završni turnir SuperSport Kupa Krešimir Ćosić, četvrtfinale, KK Split - KK Omiš Cagalj Tours
Zagreb: Završni turnir SuperSport Kupa Krešimir Ćosić, četvrtfinale, KK Split - KK Omiš Cagalj Tours | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Splićani su nakon prve četvrtine imali prednost od 14 poena, do poluvremena su vodili s 25 poena razlike, a dodatni su gas Splićani stisnuli u posljednjoj četvrtini te je sve okončano s velikih +43.

Prvi strijelac Splita bio je Antonio Jordano s 23 poena, a za tri poena je gađao 5-8. Dodao je tome i četiri skoka. Po 14 poena su ubacili Dario Drežnjak i Antonio Sikirić, s tim da je Drežnjak ostvario sedam skokova, a Sikirić pet asistencija i deset skokova. Kod Omišana je uvjerljivo najbolji bio Victor Nwagbaraocha s 36 poena. Nitko drugi nije došao do dvoznamenkastog broja poena.

U utorak su polufinale izborili Cibona i Šibenka. Cibona je svladala DepoLink Škrljevo 100-82, dok je Šibenka bila bolja od Đakova s 93-77. Od 20 sati ove srijede igra se posljednji četvrtfinalni dvoboj, Zadar protiv zagrebačkog Dinama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Završio je zimski prijelazni rok! Evo tko je trošio, a tko zaradio
KRAJ TRANSFERA U HNL-U

Završio je zimski prijelazni rok! Evo tko je trošio, a tko zaradio

Gotov je zimski prijelazni rok u HNL-u, što znači da hrvatski prvoligaši neće moći kupovati nove igrače do nadolazećeg ljeta. Najviše je zaradio Slaven Belupo prodajom Jagušića, a najviše je trošila Rijeka
FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...
SNAGATOR I LJEPOTICA

FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...

Hafthor Bjornsson, islandski snagator kojeg je svjetska publika upoznala kao zastrašujućeg Gregora "The Mountain" Cleganea u kultnoj seriji Igra prijestolja, poznat je po snazi i impozantnoj pojavi
'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji
SLALOM U CORTINI D'AMPEZZO

'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji

Shiffrin osvojila zlato s velikom prednošću! Zrinka 26., Popović odustala, a Moltzan s 29. mjesta do osmog! Švedska bronca iznenadila sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026