Splićani pobijedili Omiš! Košarkaši Splita pobijedili s +43 u četvrtfinalu Kupa, Jordano briljirao s 23 poena, a Drežnjak i Sikirić dominirali na terenu
Split izborio polufinale Kupa! Drugoligaš nije imao šanse...
Košarkaši Splita nadmoćno su odigrali četvrtfinale Kupa Krešimir Čosić te su u KC Dražen Petrović svladali drugoligaša Omiš s 98-55 (29-15, 22-11, 24-18, 23-11). U niti jednom trenutku dvoboja nije u pitanje došlo tko će se plasirati u polufinale. Omiš, trećeplasirana momčad druge lige, ni po čemu nije mogla parirati uz Zadru prvom favoritu završnog turnira Kupa.
Splićani su nakon prve četvrtine imali prednost od 14 poena, do poluvremena su vodili s 25 poena razlike, a dodatni su gas Splićani stisnuli u posljednjoj četvrtini te je sve okončano s velikih +43.
Prvi strijelac Splita bio je Antonio Jordano s 23 poena, a za tri poena je gađao 5-8. Dodao je tome i četiri skoka. Po 14 poena su ubacili Dario Drežnjak i Antonio Sikirić, s tim da je Drežnjak ostvario sedam skokova, a Sikirić pet asistencija i deset skokova. Kod Omišana je uvjerljivo najbolji bio Victor Nwagbaraocha s 36 poena. Nitko drugi nije došao do dvoznamenkastog broja poena.
U utorak su polufinale izborili Cibona i Šibenka. Cibona je svladala DepoLink Škrljevo 100-82, dok je Šibenka bila bolja od Đakova s 93-77. Od 20 sati ove srijede igra se posljednji četvrtfinalni dvoboj, Zadar protiv zagrebačkog Dinama.
