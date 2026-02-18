Split izborio polufinale Kupa! Drugoligaš nije imao šanse...

Košarkaši Splita nadmoćno su odigrali četvrtfinale Kupa Krešimir Čosić te su u KC Dražen Petrović svladali drugoligaša Omiš s 98-55 (29-15, 22-11, 24-18, 23-11). U niti jednom trenutku dvoboja nije u pitanje došlo tko će se plasirati u polufinale. Omiš, trećeplasirana momčad druge lige, ni po čemu nije mogla parirati uz Zadru prvom favoritu završnog turnira Kupa.

Zagreb: Završni turnir SuperSport Kupa Krešimir Ćosić, četvrtfinale, KK Split - KK Omiš Cagalj Tours | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Splićani su nakon prve četvrtine imali prednost od 14 poena, do poluvremena su vodili s 25 poena razlike, a dodatni su gas Splićani stisnuli u posljednjoj četvrtini te je sve okončano s velikih +43.

Prvi strijelac Splita bio je Antonio Jordano s 23 poena, a za tri poena je gađao 5-8. Dodao je tome i četiri skoka. Po 14 poena su ubacili Dario Drežnjak i Antonio Sikirić, s tim da je Drežnjak ostvario sedam skokova, a Sikirić pet asistencija i deset skokova. Kod Omišana je uvjerljivo najbolji bio Victor Nwagbaraocha s 36 poena. Nitko drugi nije došao do dvoznamenkastog broja poena.

U utorak su polufinale izborili Cibona i Šibenka. Cibona je svladala DepoLink Škrljevo 100-82, dok je Šibenka bila bolja od Đakova s 93-77. Od 20 sati ove srijede igra se posljednji četvrtfinalni dvoboj, Zadar protiv zagrebačkog Dinama.