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TRIJUMF 'ŽUTIH'

Split je upecao kapitalca i žedan je Europe nakon 22 godine, pa makar i protiv Kosovara...

Piše Davor Kovačević,
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Split je upecao kapitalca i žedan je Europe nakon 22 godine, pa makar i protiv Kosovara...
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Foto: FIBA
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Već nakon prve utakmice i Johnsonovih prvih 18 minuta, nije teško zaključiti da su na Gripama uspjeli dovesti kapitalca, igrača koji bi bio u važnoj ulozi i u boljim momčadima

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Bio je siječanj 2004. godine. Split je na Gripama, u zadnjoj utakmici grupne faze Ulebova kupa, koja više ništa nije rezultatski značila, pobijedio poljski Prokom iz Sopota 86-78. Tad još mladići Roko Ukić i Mateo Kedžo zabili su po 14 koševa, Damir Rančić 10, igrao je još i Veljko Mršić. Ni najveći pesimisti tog dana na Gripama ne bi zamislili da će svjedočiti zadnjoj utakmici Splita u skupini europskog natjecanja u sljedeća dva desetljeća. Ali, evo, gotovo 23 godine kasnije opet se dogodilo. Split je zaigrao u europskoj skupini te, u prvom kolu Fibina Eurokupa, pobijedio u češkoj Opavi 74-68.

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Damir Rančić ovaj je put Splićane predvodio s trenerske klupe. A Vito Kučić na terenu - sa 17 koševa. Usporedbe radi, sadašnji play Splita te 2004. još nije bio napunio dvije godine. Čast Kučiću, čiji talent i dalje čeka pravu eksploziju, ali da se u završnici nije "ukazao" Nick Johnson (33), moguće da bismo danas razgovarali samo o prvoj utakmici Splita u Europi nakon 23 godine. Amerikanac, koji se dan uoči putovanja u Češku priključio momčadi te do podbacivanja odradio dva šuterska treninga, 65 sekundi prije kraja zabio je težak šut za +1, a onda i još težu tricu za +4 i potop šansi domaćina.

Foto: FIBA

- Imali smo na poluvremenu +9 i igrali odličnu obranu. U nastavku nismo bili pravi, kao da smo ostali u svlačionici, ali s tri beka uspostavili smo kontrolu. U završnici su presudili Johnsonovi iskustvo i kvaliteta - rekao je Splitov trener.

Već nakon prve utakmice i Johnsonovih prvih 18 minuta, nije teško zaključiti da su na Gripama uspjeli dovesti kapitalca, igrača koji bi bio u važnoj ulozi i u boljim momčadima. Prošle je sezone u prvoj francuskoj ligi u dresu Saint Quentina bio na 13,7 koševa i 6,3 asistencije po utakmici, što ga je učinilo najboljim asistentom lige (!). Uostalom, prije 10-ak godina sakupio je 28 utakmica u NBA ligi za Houston, bio je i MVP razvojne G lige, igrao u Bayernu... Split ove sezone ne igra ABA ligu, iz koje je ispao, na Gripama su definitivno željni i žedni europskih utakmica, pa makar se idući protivnik zvao i kosovska Trepča... 

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