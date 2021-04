Jedna računica za Split bila je pobjeda u Beogradu kod Partizana te poraz Krke ili Borca. Druga, pak, da Mladost iz Zemuna dođe do finala ABA 2 lige čime bi Split automatski ostao u ABA ligi. Međutim, ništa se u zadnjem kolu nije razvilo u korist Splićana koji su teško stradali u Beogradu (58-80), a Studentski centar usput je izbacio Mladost u polufinalu. U prijevodu, Splićani će, s osam pobjeda kao i Krka i Borac s kojima imaju po 0-2, u kvalifikacije za ostanak u prvom regionalnom razredu; ili protiv sarajevskih Sparsa ili protiv Studentskog centra, filijale Budućnosti...

Bez Roka Ukića, nakon nedjeljnih -20 u Jazinama protiv Zadra, Split je 22 sata kasnije u dvorani Ranka Žeravice ostao na -22. Protiv Partizana koji nije mogao ni gore ni dolje. Već na poluvremenu Beograđani su imali duplo vodstvo, 42-21, i tu više nije bilo nade za goste koji su stali na bijednih 58 koševa. U toj splitskoj bijedi samo su Babić (13) i Luković (12) bili dvocifreni.

Cibona je, pak, dobila u Čačku 82-77 i završila sezonu s deset pobjeda, izgubi li kasnije Zadar od Zvezde, i na devetom mjestu. Borac je imao 75-68 na pet minuta do kraja i u tom vremenu ostao na jednom ubačaju Novakovića. Cibona je serijom 10-2 sve okrenula, mogla i povećati vodstvo, no Gnjidić je ispod koša domaćina bacio im loptu u ruke kada je Nerandžić u kontri položio preko Radovčića. No, nakon pregleda snimke Saša Pukl poništio je koš, dosudio prekršaj u napadu nad Radovčićem koji je ostao izvan polukruga, pa je Novačić sa slobodnih bacanja dovršio posao u kojem su povukli veterani, Planinić (19), Novačić (17) i Marić (12)...