Humanitarna akcija "Tone hrane za splitske beskućnike 10" u organizaciji četvorice splitskih sportskih novinara "4N" uspješno je završena predajom rekordne donacije udruzi MoSt, koja brine o splitskim beskućnicima i socijalnoj samoposluzi.

Neformalna grupa ''4N'' dugi niz godina bavi se humanitarnim radom. Do sada su uspješno organizirali deset akcija dobrovoljnog darivanja krvi, na kojima su skupili preko 400 doza, kao i deset akcija prikupljanja hrane i higijenskih potrepština za potrebe splitskih beskućnika i socijalne samoposluge, na kojima je skupljeno donacija u iznosu većem od 600.000,00 kuna.

Donacija je predana danas na Poljudu, a pomogli su je brojni sportaši i klubovi, od HNK Hajduka i njegovih sadašnjih i bivših igrača Lovre Kalinića, Ivana Strinića, Marija Pašalića, Mije Caktaša, Tome Bašića, Marija Maloče, Gorana Milovića, Zorana Nižića. Ive Grbića, Stanka Jurića, kao i izbornika Zlatka Dalića, preko TK Marjan, KK Split i njihovog bivšeg kapetana Nikole Vujčića, pa do Splitskog kluba Olimpijaca, obitelji Vlašić, Katić, Antunović, Maljković, Bogdan, Ignjatić - Mevorah, Kordić, Marjanović, Čubelić... osnivača Turnira četiri kafića, JK Mornar, MNK Split, NK Bili AS, ST Kwan, CAF, RK Nada, VK Jadran, VK Mornar, VK POŠK 1937, NK Adriatic, HPD Mosor, Sedmi vjetar... te tvrtki Tommy, Grupa Pivac, SuperSport, Centaurus – Gastro ribarnice Brač, Deltron, Condor i Nektar natura koje sponzoriraju akciju.

Obzirom da je u pitanju deseta jubilarna akcija, organizatori su predali posebne plakete zahvale za one koji su najduže uz akciju, HNK Hajduk, TK Marjan, tvrtka Tommy d.o.o., Splitski klub Olimpijaca, obitelj Joška Vlašića, Lovre Kalinić, Mario Maloča, Mario Pašalić, Mijo Caktaš i Nikola Vujčić.

- Hajduk je od početka uz ovu akciju, drago nam je da se sve više pojedinaca, sportaša i klubova uključuje i pomaže onima koji su u potrebi. Ne samo jednom godišnje, nego tijekom cijele godine. Mi ćemo nastaviti s ovakvim akcijama, znate da naše osnovne klupske vrijednosti kažu da trebamo zaštititi slabije – kazala je Marinka Akrap iz Uprave Hajduka, a uz nju je bio i Lovre Kalinić koji je pomagao i sam i kao dio momčadi:

- Drago nam je da mogu dati doprinos ovakvoj akciji i pomoći koliko mogu. Prije sam sudjelovao iz inozemstva tako da bih uplatio novac, sad mi je čast da mogu biti tu, u klubu, da pomogne cijela svlačionica i pokaže zajedništvo kao i na terenu.

Donacija hrane i higijenskih potrepština uručena je udruzi MoSt koja brine o beskućnicima i socijalnoj samoposluzi.

- Isto mjesto, isto vrijeme, već deset godina sportski novinari okupljaju sportaše i klubove i pomažu. Za organizatore imamo samo riječi pohvale, ovo je najveća akcija koja nam osigurava hranu i higijenske potrepštine skoro za cijelu godinu. Problem siromaštva u Hrvatskoj je na žalost sve veći i veći i to se osjeti. Napunili smo sva naša skladišta do vrha – kazao je Drago Lelas iz udruge MoSt.

Brojni poznati sportaši dio su ove akcije, među njima i trofejni Olimpijci Matea Jelić i Tonči Stipanović:

- Drago mi je da možemo pomoći ljudima u potrebi i velika mi je čast biti dio ove akcije. Ova je godina bila uspješna i za mene osobno i za klub, a još je ljepše završiti je ovakvom akcijom pomoći. Nadamo se da se vidimo svi skupa i iduće godine – kazala je Jelić a Tonči dodao:

- Tradicija ove akcije ide već dugi niz godina, koliko vidim sve je veći odaziv svake godine i pohvale svima koji su pomogli. Lijepo je biti dio ove priče i ja sam ponosan što sam tu već godinama i osobno i kao predstavnik kluba JK Mornar.

Povratnik u redove KK Splita Roko Leni Ukić ove je godine po prvi put sudjelovao u akciji pomoći.

- Dugo sam igrao vani i čitao o ovoj akciji, a sada sam po prvi put i osobno tu. Svaka čast organizatorima, super je akcija, i drago mi je da moj klub sudjeluje u njoj. Vidio sam brojne slične akcije u inozemstvu i drago mi je da se i kod nas ovako nešto organizira. Vrijeme je darivanja, vrijeme dobre volje, treba pomagati koliko se može i mogu samo reći da se sigurno vidimo i sljedeće godine - rekao je Ukić.