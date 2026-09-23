Spominjao se kao Kovačevićev nasljednik u Dinamu, ali vratio se u klub s kojim je osvojio sve

Igor Jovićević vraća se na mjesto na kojem je prije nešto više od godinu dana ostavio tri trofeja, pišu Sportske novosti. Hrvatski stručnjak novi je trener Ludogoreca, kluba koji je napustio kao osvajač prvenstva, Kupa i Superkupa.

Jovičević je posljednjih dana bio među imenima koja su se spominjala kao mogući nasljednici Marija Kovačevića na Dinamovoj klupi. No, ako dođe do promjene trenera na Maksimiru, njegov angažman u Ludogorecu znači da više neće biti među kandidatima.

Jovičević je Ludogorec vodio tijekom sezone 2024./25. i tada osvojio prvenstvo, Kup Bugarske i Superkup. Iako je iza sebe ostavio vrlo uspješnu sezonu, nakon nje napustio je klub. Prošle je sezone radio u poljskom Widzewu iz Łódźa.

Foto: privatna arhiva

Ludogorec je nakon njegova odlaska imao jednu od slabijih sezona u novijoj povijesti. Prvenstvo je završio tek na trećem mjestu, dok je u nokaut-fazi Europske lige zaustavljen protiv Ferencvárosa.

Ni aktualna sezona nije počela prema očekivanjima. Hapoel Tel Aviv izbacio je bugarskog prvaka već u drugom kvalifikacijskom kolu Konferencijske lige, dok Ludogorec nakon devet prvenstvenih kola drži treću poziciju s dva boda manje od vodećeg Levskog. Prije Jovičevićeva povratka kao mogući kandidati za klupu Ludogoreca spominjali su se Dejan Stanković i Piksi Stojković.

Dodajmo da je Jovićević također poprilično uspješno vodio Dnjipro, Šahtar, s kojim je igrao LP i saudijski Al-Raed.