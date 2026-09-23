Obavijesti

Sport

Komentari 3
POVRATAK

Spominjao se kao Kovačevićev nasljednik u Dinamu, ali vratio se u klub s kojim je osvojio sve

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Spominjao se kao Kovačevićev nasljednik u Dinamu, ali vratio se u klub s kojim je osvojio sve
Foto: privatna arhiva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vodio je Ludogorec tijekom sezone 2024./25. i tada je osvojio prvenstvo, Kup Bugarske i Superkup

Admiral

Igor Jovićević vraća se na mjesto na kojem je prije nešto više od godinu dana ostavio tri trofeja, pišu Sportske novosti.  Hrvatski stručnjak novi je trener Ludogoreca, kluba koji je napustio kao osvajač prvenstva, Kupa i Superkupa. 

Jovičević je posljednjih dana bio među imenima koja su se spominjala kao mogući nasljednici Marija Kovačevića na Dinamovoj klupi. No, ako dođe do promjene trenera na Maksimiru, njegov angažman u Ludogorecu znači da više neće biti među kandidatima.

Jovičević je Ludogorec vodio tijekom sezone 2024./25. i tada osvojio prvenstvo, Kup Bugarske i Superkup. Iako je iza sebe ostavio vrlo uspješnu sezonu, nakon nje napustio je klub. Prošle je sezone radio u poljskom Widzewu iz Łódźa.

Foto: privatna arhiva

Ludogorec je nakon njegova odlaska imao jednu od slabijih sezona u novijoj povijesti. Prvenstvo je završio tek na trećem mjestu, dok je u nokaut-fazi Europske lige zaustavljen protiv Ferencvárosa.

Ni aktualna sezona nije počela prema očekivanjima. Hapoel Tel Aviv izbacio je bugarskog prvaka već u drugom kvalifikacijskom kolu Konferencijske lige, dok Ludogorec nakon devet prvenstvenih kola drži treću poziciju s dva boda manje od vodećeg Levskog. Prije Jovičevićeva povratka kao mogući kandidati za klupu Ludogoreca spominjali su se Dejan Stanković i Piksi Stojković.

Dodajmo da je Jovićević također poprilično uspješno vodio Dnjipro, Šahtar, s kojim je igrao LP i saudijski Al-Raed. 

Europa League - Play-Off Second Leg - Stade Rennes v Shakhtar Donetsk
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS/France Football

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Bivšeg igrača Engleske iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Bieberu
MELEM ZA DUŠU

FOTO Bivšeg igrača Engleske iz pakla ovisnosti izvukla seks bomba. Preoteo ju je Bieberu

Dele Alli, talentirani nogometaš čija je karijera zasjenjena traumatičnim djetinjstvom i borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem, u emotivnom intervjuu otkriva svoj put kroz tamu do oporavka i nade za novi početak
FOTO Najzgodnija tenisačica uzela predah i otišla u Grčku: Oduševila fotkama u bikiniju
ARINA SABALENKA

FOTO Najzgodnija tenisačica uzela predah i otišla u Grčku: Oduševila fotkama u bikiniju

Bjeloruskinja Arina Sabalenka jedno je od zaštitnih lica WTA Toura. Radi se o trenutačno najboljoj tenisačici na svijetu, a na društvenim mrežama je oduševila fotografijama s odmora u Grčkoj gdje je sa zaručnikom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026