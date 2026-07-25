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Foto: Igor Soban/PIXSELL
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SPORT POSTAJE LUKSUZ Dijete u nogometu danas stoji i 3000 € godišnje! 'To nije normalno...'

Piše Davor Kovačević,

• Mjesečna članarina u nogometnom klubu u Zagrebu je i do 70 eura, bez opreme i turnira • Sport za djecu mora biti besplatan, tvrdi Pero Kuterovac • Država ne ulaže gdje treba, dodaje Lino Červar

Ne treba mijenjati nas nego sustav. Do 12. godine u sportu bih ugasio tablice, pobjede, odnosno učinio bih da sport bude samo igra i zabava za djecu.

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Komentari 7
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