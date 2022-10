Sporting je svijet za sebe: Novo vrijeme slavi unatoč porazu, Hrvatska ima dva kluba u LP-u!

U utakmici za prestiž makarsko Novo vrijeme izgubilo je od favorita skupine i jedne od najboljih momčadi u Europi Sportinga 0-7. Teško je riječima opisati koliko je kvalitete koncentrirano u portugalskoj momčadi, ali nismo pretjerali ako kažemo da je njihov budžet veći od budžeta svih hrvatskih futsal prvoligaša. Skupa, ne pojedinačno!

Kvaliteta momčadi koju vodi Nuno Dias je jednostavno prevelika, osjetili su to Makarani u oba svoja dosadašnja izleta u Elitnu rundu futsal Lige prvaka, kao i Olmissum koji je s njima igrao prošle zime. Sporting je svijet za sebe, no to što se u ovom trenutku naše momčadi ne mogu s njima nositi ne znači da postižu sjajne rezultate. Hrvatska će ove sezone imati dva kluba među 16 najboljih u Ligi prvaka i to je sjajna uspjeh na kojem im treba čestitati.

Foto: MATKO BEGOVIC

Na krilima sjajne podrške s tribina Makarani su se držali do šeste minute kada su izigrani iz auta kojeg je izveo Miguel Angelo a njegov ubačaj Anton Sokolov proslijedio u mrežu nemoćnog Filipa Baškovića. Vrlo brzo Tomas Paco povećao je nakon solo prodora na 2-0, a onda je još jednom ispremiješao domaću obranu i servirao zicer Zickyju za 3-0 na isteku desete minute. Do poluvremena su još zabili Neves i Zicky drugi put.



Teško su se igrači Ivana Božovića nosili s pritiskom sjajnih Portugalaca koji su tehnički i fizički superiorniji i kao da igraju u brzini više. Vjerojatno im je trener Nuno Dias očitao lekciju nakon prvog ogleda s Futsal Pulom koju su pobijedili "samo" 5-3, pa su u naredna dva susreta igrali puno ozbiljnije, deklasirali su Ayat 7-1 a večeras i Novo vrijeme. Bez obzira na kretanje rezultata, trener Ivan Božović dao je priliku i igračima koji su u prva dva susreta igrali manje ili uopće nisu igrali, prije svih mladima Davidu Barbariću i Gabrijelu Lasiću. Ova je utakmica i onako bila nagrada igračima za dosadašnje dobre igre, šlag na tortu i test za potvrdu koliko ova momčad može u odnosu na jednu od najboljih momčadi u Europi.

Na žalost za sada ne može puno, no Makarani su svoj rezultatski cilj ostvarili u srijedu i četvrtak, kada su remizirali s Ayatom i pobijedili Futsal Pulu te tako izborili plasman među 16 najboljih europskih futsal klubova koji se ove godine natječu u Ligi prvaka. No da futsal za njih nije samo sport, nego i više od toga, potvrdili su neuobičajenim potezom uoči susreta popodnevnog ogleda Futsal Pule i Ayata, kada se kompletna momčad na čelu s trenerom Ivanom Božovićem na tribinama pojavila u dresovima Pule! Skupa sa stotinjak navijača pristiglih iz Pule zapjevali su hit Sergia Pavata "Noći istarske" i na taj način dali podršku svojim velikim rivalima, da i oni izbore plasman u Elitnu rundu Lige prvaka.

Foto: MATKO BEGOVIC

U drugom poluvremenu Sporting je malo popustio gas, zabijali su Esteban i Neves, a prava je šteta da Makarani nisu uspjeli zabiti barem počasni gol, pogotovo zbog toga što je nekoliko puta sjajnim udarcima prijetio Toni Jelavić ali je njegove šuteve krajnjim naporom skidao Bernardo Paco, koji je skinuo i šut Svena Horvatha, dok je Blago Gašpar pucao par centimetara pored gola.

