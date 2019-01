Sprema li se senzacija? Juve prodaje Dybalu zbog Mbappéa

Juventus sprema senzacionalni transfer! La Repubblica javlja kako Talijani namjeravaju dovesti Kyliana Mbappéa. Predsjedniku Juventusa želja je dovesti 'novog' Cristiana Ronalda, ali ne na zalasku karijere, nego kao 25-godišnjaka. Mbappé bi u momčadi zauzeo Dybalino mjesto kojeg bi Juventus spremno prodao Barceloni.

Paulo Dybala could be sold by Juventus to get Kylian Mbappe, The french man is the big dream for Juventus & Andrea Agnelli for the next season, [La Repubblica] pic.twitter.com/VRswH6s3F9