Spursi na rubu ponora! Težak poraz od Foresta drastično srozao šanse za ostanak u ligi

U utakmici koja se smatrala ključnom za borbu za ostanak, Tottenham je na svom stadionu doživio potpuni potop, izgubivši 0-3 od izravnog konkurenta Nottingham Foresta. Ovaj poraz ne samo da je produbio krizu u koju je klub upao pod vodstvom Igora Tudora, već je i gurnuo Spurse na rub provalije, opasno blizu ispadanja iz elitnog razreda engleskog nogometa po prvi put u modernoj eri.

Raspad sustava unatoč vatrenoj podršci

Atmosfera uoči utakmice nije dala naslutiti katastrofu koja će uslijediti. Deseci tisuća navijača priredili su spektakularan doček klupskom autobusu, stvarajući dojam zajedništva i nade u ključan trijumf. Tottenham je u prvom poluvremenu djelovao dominantno, stvarao prilike i čak dvaput pogađao okvir gola, no izostala je realizacija. Kazna je stigla u najgorem mogućem trenutku. U sudačkoj nadoknadi prvog dijela, Igor Jesus je glavom pospremio loptu u mrežu za vodstvo Foresta.

Bio je to udarac od kojeg se Tudorov sastav nije oporavio. U drugom poluvremenu uslijedio je potpuni raspad. Morgan Gibbs-White je u 62. minuti povisio na 2-0 nakon sjajne akcije, da bi priču zaključio Taiwo Awoniyi u samoj završnici za konačnih 3-0. Forest je tako pobjegao na sigurniju udaljenost, dok je Tottenham ostao na 17. mjestu, sa samo jednim bodom više od West Hama koji se nalazi u zoni ispadanja.

Učinak koji ledi krv u žilama

Hrvatski stručnjak doveden je 14. veljače kao privremeno rješenje s jasnim ciljem - stabilizirati momčad i osigurati ostanak. Međutim, umjesto da ugasi požar, čini se da ga je samo rasplamsao. Poraz od Foresta bio je njegov peti u samo sedam utakmica na klupi Spursa, uz jedan remi i jednu pobjedu. Klub je pod njegovim vodstvom i dalje bez ligaške pobjede u kalendarskoj 2026. godini, a niz bez trijumfa sada se proteže na čak 13 utakmica.

Brojke su poražavajuće, a dojam na terenu još gori. Momčad djeluje bez samopouzdanja, obrambeno kaotično i napadački bezopasno, što je kombinacija koja neizbježno vodi prema drugoj ligi.

Šanse da će Tottenham ispasti iz Premier lige sada su veće no ikad. Prema analizi Opte, Spursi će ipak izbjeći ispadanje za jedan bod. Podaci sugeriraju da će West Ham zauzeti posljednje mjesto koje vodi u Championship uz već praktički otpisane Burnley i Wolvese. Nešto bolje stoje Leeds i Nottingham Forest.