Spursi opet razbili OKC Thunder, Lakersi nisu mogli bez Dončića. Zubac nije igrao u pobjedi LAC-a

U noći s četvrtka na petak u NBA ligi odigrano je 14 utakmica. Na parketima diljem Sjedinjenih Država našlo se dvadeset i osam momčadi, a večer je donijela nekoliko zanimljivih rezultata. U fokusu su bili San Antonio Spursi koji su pobijedili prvake, dok je Dallas u neizvjesnoj utakmici bio bolji od Denvera uz odličnu igru mladog Coopera Flagga.

San Antonio svladao prvake

U dvoboju momčadi s vodećim omjerima na Zapadu, San Antonio Spursi su na domaćem parketu nadigrali branitelje naslova Oklahoma City Thunder rezultatom 130-110. Iako su gosti na poluvremenu imali minimalnu prednost, Spursi su u trećoj četvrtini serijom 14-2 preuzeli kontrolu nad utakmicom koju nisu ispuštali do kraja.

Najbolji strijelci pobjedničke momčadi stigli su s klupe. Keldon Johnson ubacio je 25 koševa, a Stephon Castle dodao je 24, pogodivši trice kojima su Spursi prelomili utakmicu. Ovo je bila sedma uzastopna pobjeda za Spurse i druga u kratkom periodu protiv Oklahome. Victor Wembanyama postigao je 12 koševa, a zabilježen je i podatak da je prekinuo svoj niz od 101 utakmice s barem jednom blokadom. Kod Thundera, koji su izgubili treći put u zadnjih pet susreta, najbolji strijelac bio je Shai Gilgeous-Alexander s 33 koša.

Cooper Flagg predvodio Maverickse do pobjede

Jedna od najzanimljivijih utakmica večeri odigrana je u Dallasu, gdje su domaći Mavericksi nakon neizvjesne završnice svladali Denver Nuggetse 131-130. Bio je to dvoboj u kojem je Dallas vodio veći dio susreta, u jednom trenutku i s 21 košem razlike, no Denver se vratio i u zadnjoj minuti imao šut za pobjedu. Pokušaj Peytona Watsona za tri poena s istekom vremena nije bio precizan.

Utakmicu je obilježio rookie Cooper Flagg, koji je dva dana nakon 19. rođendana odigrao jednu od svojih najboljih utakmica u sezoni. Upisao je 33 koša, devet skokova i devet asistencija, predvodeći svoju momčad do pobjede. Značajnu podršku imao je u Anthonyju Davisu koji je postigao 31 poen uz devet skokova. S druge strane, istaknuli su se Nikola Jokić (29 koševa, 14 asistencija) i Jamal Murray (31 koš, 14 asistencija), no Denver nije uspio nadoknaditi zaostatak iz prvog dijela utakmice.

​- Samo se držimo zajedno, pokušavamo čuvati leđa jedni drugima. Učimo iz svih ovih iskustava, bili smo u puno neizvjesnih utakmica. Samo želim ostvariti još puno pobjeda - izjavio je nakon utakmice Flagg.

Sunsi uvjerljivi protiv Lakersa

Phoenix Sunsi su na domaćem terenu pobijedili Los Angeles Lakerse 132-108. Gosti su igrali bez Luke Dončića, koji je propustio susret zbog ozljede noge. Phoenix je utakmicu riješio u trećoj četvrtini koju je dobio s 45 postignutih koševa, stvorivši veliku prednost.

Najbolji u redovima pobjednika bio je Dillon Brooks s 25 koševa, a pratio ga je Devin Booker s 21 poenom i 11 asistencija. Tijekom susreta zabilježeni su i verbalni dueli između Brooksa i LeBrona Jamesa. Kod Lakersa, kojima je ovo bio drugi poraz u nizu, najefikasniji je bio LeBron s 23 poena.

U ostalim susretima, Milwaukee Bucksi pobijedili su Indiana Pacerse 111-94. Bucksi su do pobjede stigli bez Giannisa Antetokounmpa, a predvodili su ih Kevin Porter Jr. s 24 i Ryan Rollins s 23 koša. Los Angeles Clippersi pobijedili su Rocketse 128-108 na domaćem terenu. Hrvatski centar Ivica Zubac nije nastupio, a nabolji kod Clippersa bio je Kawhi Leonard s 41 košem te ge je pratio James Harden s 29. Kod Rocketsa najbolji je bio Kevin Durant s 22 koša.

Ostali rezultati:

Hornets - Wizards 126-109

76ers - Nets 106-114

Hawks - Bulls 123-126

Cavaliers - Pelicans 141-118

Heat - Raptors 91-112

Timbervolwes - Knicks 115-104

Jazz - Grizzlies 128-137

Trail Blazers - Magic 106-110

Kings - Pistons 127-136