Obavijesti

Sport

Komentari 0
NBA NOĆ

Spursi opet razbili OKC Thunder, Lakersi nisu mogli bez Dončića. Zubac nije igrao u pobjedi LAC-a

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 3 min
Spursi opet razbili OKC Thunder, Lakersi nisu mogli bez Dončića. Zubac nije igrao u pobjedi LAC-a
Foto: Scott Wachter

Spursi šokirali prvake, Mavericksi u triler završnici nadjačali Denver, a Cooper Flagg oduševio s 33 koša. Sunsi uvjerljivi protiv Lakersa bez ozlijeđenog Dončića, Clippersi pobijedili Rocketse

U noći s četvrtka na petak u NBA ligi odigrano je 14 utakmica. Na parketima diljem Sjedinjenih Država našlo se dvadeset i osam momčadi, a večer je donijela nekoliko zanimljivih rezultata. U fokusu su bili San Antonio Spursi koji su pobijedili prvake, dok je Dallas u neizvjesnoj utakmici bio bolji od Denvera uz odličnu igru mladog Coopera Flagga.

Pokretanje videa...

Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu 01:35
Dončićevi limeni ljubimci: Džip za apokalipsu, Porsche za svaku prigodu, ima i Zastavu | Video: 24sata Video

San Antonio svladao prvake

U dvoboju momčadi s vodećim omjerima na Zapadu, San Antonio Spursi su na domaćem parketu nadigrali branitelje naslova Oklahoma City Thunder rezultatom 130-110. Iako su gosti na poluvremenu imali minimalnu prednost, Spursi su u trećoj četvrtini serijom 14-2 preuzeli kontrolu nad utakmicom koju nisu ispuštali do kraja.

Najbolji strijelci pobjedničke momčadi stigli su s klupe. Keldon Johnson ubacio je 25 koševa, a Stephon Castle dodao je 24, pogodivši trice kojima su Spursi prelomili utakmicu. Ovo je bila sedma uzastopna pobjeda za Spurse i druga u kratkom periodu protiv Oklahome. Victor Wembanyama postigao je 12 koševa, a zabilježen je i podatak da je prekinuo svoj niz od 101 utakmice s barem jednom blokadom. Kod Thundera, koji su izgubili treći put u zadnjih pet susreta, najbolji strijelac bio je Shai Gilgeous-Alexander s 33 koša.

NBA: Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs
Foto: Scott Wachter

Cooper Flagg predvodio Maverickse do pobjede 

Jedna od najzanimljivijih utakmica večeri odigrana je u Dallasu, gdje su domaći Mavericksi nakon neizvjesne završnice svladali Denver Nuggetse 131-130. Bio je to dvoboj u kojem je Dallas vodio veći dio susreta, u jednom trenutku i s 21 košem razlike, no Denver se vratio i u zadnjoj minuti imao šut za pobjedu. Pokušaj Peytona Watsona za tri poena s istekom vremena nije bio precizan.

Utakmicu je obilježio rookie Cooper Flagg, koji je dva dana nakon 19. rođendana odigrao jednu od svojih najboljih utakmica u sezoni. Upisao je 33 koša, devet skokova i devet asistencija, predvodeći svoju momčad do pobjede. Značajnu podršku imao je u Anthonyju Davisu koji je postigao 31 poen uz devet skokova. S druge strane, istaknuli su se Nikola Jokić (29 koševa, 14 asistencija) i Jamal Murray (31 koš, 14 asistencija), no Denver nije uspio nadoknaditi zaostatak iz prvog dijela utakmice.

​- Samo se držimo zajedno, pokušavamo čuvati leđa jedni drugima. Učimo iz svih ovih iskustava, bili smo u puno neizvjesnih utakmica. Samo želim ostvariti još puno pobjeda - izjavio je nakon utakmice Flagg.

NBA: Denver Nuggets at Dallas Mavericks
Foto: Jerome Miron

Sunsi uvjerljivi protiv Lakersa

Phoenix Sunsi su na domaćem terenu pobijedili Los Angeles Lakerse 132-108. Gosti su igrali bez Luke Dončića, koji je propustio susret zbog ozljede noge. Phoenix je utakmicu riješio u trećoj četvrtini koju je dobio s 45 postignutih koševa, stvorivši veliku prednost.

Najbolji u redovima pobjednika bio je Dillon Brooks s 25 koševa, a pratio ga je Devin Booker s 21 poenom i 11 asistencija. Tijekom susreta zabilježeni su i verbalni dueli između Brooksa i LeBrona Jamesa. Kod Lakersa, kojima je ovo bio drugi poraz u nizu, najefikasniji je bio LeBron s 23 poena.

NBA: Los Angeles Lakers at Phoenix Suns
Foto: Mark J. Rebilas

U ostalim susretima, Milwaukee Bucksi pobijedili su Indiana Pacerse 111-94. Bucksi su do pobjede stigli bez Giannisa Antetokounmpa, a predvodili su ih Kevin Porter Jr. s 24 i Ryan Rollins s 23 koša. Los Angeles Clippersi pobijedili su Rocketse 128-108 na domaćem terenu. Hrvatski centar Ivica Zubac nije nastupio, a nabolji kod Clippersa bio je Kawhi Leonard s 41 košem te ge je pratio James Harden s 29. Kod Rocketsa najbolji je bio Kevin Durant s 22 koša.

Ostali rezultati:

  • Hornets - Wizards 126-109
  • 76ers - Nets 106-114
  • Hawks - Bulls 123-126
  • Cavaliers - Pelicans 141-118
  • Heat  - Raptors 91-112
  • Timbervolwes - Knicks 115-104
  • Jazz - Grizzlies 128-137
  • Trail Blazers - Magic 106-110
  • Kings - Pistons 127-136

 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate se nje? Proglasili su je najljepšom tenisačicom ikad, a sad je postala majka u 45.
FOTO: ANNA KOURNIKOVA

Sjećate se nje? Proglasili su je najljepšom tenisačicom ikad, a sad je postala majka u 45.

Bivšu tenisačicu Annu Kournikovu smatraju jednom od najljepših u povijesti toga sporta, a bavila se i modelingom. S pjevačem Enriqueom Iglesiasom dobila je dijete u 45. godini, čime se pohvalila na društvenim mrežama
FOTO Bila je hostesa na Čilićevu meču, a onda se rodila i ljubav
RUŠI STEREOTIPE

FOTO Bila je hostesa na Čilićevu meču, a onda se rodila i ljubav

Kristina Čilić ex Milković je psihologinja, poduzetnica i majka dvojice sinova, vodi zakladu i pomaže mladim talentima
'Petković je imao svoje ispade i kasnio je na treninge. No jedan igrač Dinama nije mi nikad sjeo'
NIJE BILO POPUSTA

'Petković je imao svoje ispade i kasnio je na treninge. No jedan igrač Dinama nije mi nikad sjeo'

Cordoba je zakasnio na sastanak. Bio je na ploči da će igrati i prekrižio sam ga. Igrao je netko drugi. Ako ćeš mi kasniti na sastanak, kasnit ćeš na duel ili na centaršut. Jer nemaš fokus, objasnio je Bjelica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025