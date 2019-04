Spursi slavili protiv Nuggetsa, 'majstorica' se igra u Denveru

Nikola Jokić (24) odigrao je jednu od najboljih play-off utakmica u povijesti Denver Nuggetsa. Sa 43 poena postavio je novi klupski rekord u NBA doigravanju, imao je i 12 skokova i 9 asistencija, igrao kao istinska svjetska košarkaška zvijezda, a na kraju teksaške večeri Denveru je u San Antoniju ostao poraz od 17 razlike i... Priča Spursa i Nuggetsa vraća se u Colorado na uvijek posebnu: 7. play-off utakmicu!

Gregg Popovich (70) trener je s najviše pobjeda u NBA povijesti. Na parketu su najbolju individualnu statistiku među njegovim Spursima imali LaMarcus Aldridge (26-10-5), DeMar DeRozan (25-7-7) i Rudy Gay (19-4-2), ali iz godine u godinu, iz sezone u sezonu ma kako dobru generaciju Spursi imali (a imali su briljantnih: od 1999. do danas osvojili su pet naslova!) najbolji i najvažniji čovjek San Antonija je upravo on.

Pop says he "doesn't know the answer" when asked if he plans to coach the Spurs beyond this season, per @TheSteinLine pic.twitter.com/zCg337TaLQ