SJAJNI VON ALLMEN

Spusti se, Franjo! Švicarac je u Bormiju uzeo prvo zlato na ZOI

Piše HINA,
Čitanje članka: 7 min
Foto: Gintare Karpaviciute

Švicarac Franjo von Allmen osvojio olimpijsko zlato u spustu u Bormiju! Pobijedio domaće favorite i potvrdio fenomenalnu formu. Marco Odermatt ostao bez medalje, tek četvrti

Švicarac Franjo von Allmen osvojio je naslov olimpijskog pobjednika u spustu svladavši stazu u Bormiju za 1:51,61 minutu te je tako postao prvi osvajač zlatne medalje na ovogodišnjim ZOI koje su u petak svečano otvorene u Milanu.

Milano Cortina 2026 Winter Olympics, Opening Ceremony, San Siro Stadium, Milan, Italy - 06 Feb 2026 Opening Ceremony Opening Ceremony
Foto: Henk Jan Dijks/MTB-Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia

Von Allmen (24) je trijumfom u Bormiju potvrdio odličnu formu, prije šest dana je slavio i u Crans Montani u zadnjoj utrci Svjetskog kupa uoči ZOI, te je objedinio naslove svjetskog prvaka i olimpijskog pobjednika u spustu jer je lani u Saalbachu stigao do svjetskog zlata.

Alpine Skiing - Men's Downhill
Foto: Denis Balibouse

Srebrnu i brončanu medalju osvojili su domaći predstavnici, drugi je sa 20 stotinki bio Giovanni Franzoni (24), a treći veteran Dominik Paris (36) sa 50 stotinki slabijim vremenom od Von Allmena. Franzoni je na domaćem terenu potvrdio kako se početkom 2026. godine nalazi u životnoj formi, prošlog je mjeseca u Wengenu stigao do prve pobjede u Svjetskom kupu slavivši u superveleslalomu, da bi onda pobijedio i u spustu u Kitzbuehelu. Paris je pred kraj karijere odlično iskoristio prednost domaćeg terena jer je ostvario čak sedam pobjeda u Svjetskom kupu upravo u Bormiju, šest u spustu i jednu u superveleslalomu.

Alpine Skiing - Men's Downhill
Foto: Angelika Warmuth

Najbolji skijaš današnice, četverostruki uzastopni osvajač Svjetskog kupa, osvajač malog kristalnog globusa u spustu zadnje dvije sezone i uvjerljivo vodeći u ukupnom redoslijedu ove sezone, Švicarac Marco Odermatt (28) ostao je bez medalje, na razočaravajućem četvrtom mjestu, on je za svojim mlađim reprezentativnim kolegom Von Allmenom zaostao 70 stotinki.

REZULTATI:

1 Franjo von Allmen (Švi)     1:51.61        
2 Giovanni Franzoni (Ita)       +0.20    
3 Dominik Paris (Ita)           +0.50    
4 Marco Odermatt (Švi)          +0.70    
5 Alexis Monney (Švi)           +0.75    
6 Vincent Kriechmayr (Aut)      +0.77    
7 Daniel Hemetsberger (Aut)     +0.97    
8 Nils Allegre (Fra)            +1.19    
9 James Crawford (Kan)          +1.39    
10 Kyle Negomir (SAD)           +1.59

