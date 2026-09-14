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Square na Stradunu predstavio dresove za novu sezonu! U prvom planu simbol Dubrovnika

Piše 24sata,
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Square na Stradunu predstavio dresove za novu sezonu! U prvom planu simbol Dubrovnika
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Foto: MNK Square
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Novi Squareov dres izazvao je ovacije svih prisutnih. On nosi ono što je klub pokazao na Stradunu, boje Grada, ime Grada i momčad koja želi da Dubrovnik ponovno bude visoko na hrvatskoj futsal karti

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U samom srcu Dubrovnika, pred svojim sugrađanima, navijačima i velikim brojem domaćih i stranih gostiju, MNK Square predstavio je nove dresove za novu futsalsku sezonu.

I napravio je to na način koji savršeno opisuje klub. U gradu koji živi od tradicije, sporta i emocije, igrači Squarea izašli su na Stradun u novim dresovima, a Dubrovnik je još jednom pokazao koliko mu znači Square.

Square je prošle sezone stigao do polufinala prvenstva, potvrdivši da dubrovački klub pripada samom vrhu hrvatskog futsala. No, u novu sezonu ne ulazi samo s rezultatskim ambicijama. Ulazi s identitetom! U vremenu kada hrvatskim futsalom dominiraju momčadi koje često posežu za velikim brojem stranih igrača, Square se odlučio držati onoga što ga čini drukčijim, velik dio momčadi čine upravo igrači iz Dubrovnika i okolice!

Foto: MNK Square

Za kapetana i vratara Zorana Primića upravo je to jedan od najvećih razloga za zadovoljstvo:

- Drago mi je što smo i ove godine ostali skoro svi na okupu, uz neke male promjene. Square je klub koji ima najviše domaćih igrača i to nas posebno raduje. Ovo je mali grad u kojem svatko svakoga zna, a i publika koja nas podržava svaku utakmicu očito voli takav projekt.“

I tu se zapravo najbolje vidi što Square želi biti - klub koji ne želi izgubiti svoj identitet. Zato je predstavljanje na Stradunu imalo dodatnu težinu.

Novi Squareov dres izazvao je ovacije svih prisutnih. On nosi ono što je klub pokazao na Stradunu, boje Grada, ime Grada i momčad koja želi da Dubrovnik ponovno bude visoko na hrvatskoj futsal karti.

Novi dresovi MNK Square nose priču Dubrovnika, a u središtu svega  je - Orlando. Simbol slobode i ponosa koji više od šest stoljeća čuva Stradun, postao je glavni motiv novog dresa MNK Square.

Brojni sugrađani zaustavili su se kako bi pozdravili igrače, fotografirali se i bili dio događaja, dok su se među njima našli i brojni gosti Dubrovnika koji su dobili priliku upoznati jedan od najvažnijih sportskih simbola Grada.

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