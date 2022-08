Sramota u Argentini: Igrač s leđa napao sutkinju i udario ju u glavu, uhitili ga na terenu!

Biti nogometni sudac u Argentini jedno je od najtežih zanimanja na svijetu, pogotovo u nižim ligama. Pritisci, prijetnje, uvrede, a nerijetko i fizički napadi. Upravo zbog toga je policija prisutna gotovo na svakoj utakmici, ali ni to nije spriječilo napad na suca. Točnije, na sutkinju. Da, toliko nisko je pao jedan nogometaš.

Sramotne scene dolaze nam s utakmice argentinskih niželigaša Garmensea i Deportivo Indepedencije. Pravdu je dijelila sutkinja Dalma Magali Cortadi. Garmanse je vodio 2-1, utakmica je bila mirna, ali u jednom trenutku nogometaš domaćina Cristian Tirone je izgubio razum.

Nezadovoljan odlukom sutkinje, kukavički joj je prišao s leđa i bespomoćnu sutkinju udario šakom u glavu. Pala je na pod, dezorijentirana i u šoku. Nakon nekog vremena je ustala, a pobješnjelog Tironea su odgurivali.

Sramotni napad šokirao je sve. Nije ga ni morala isključiti jer se na terenu pojavila policija koja ga je uhitila. Ionako je to bio start za zatvor.

Opirao se, negodovao, opravdavao, ali trojica su ga uspjeli izvesti s terena. Gdje ga, nadamo se, više nikad nećemo vidjeti.

- Završila sam na promatranju zbog ogrebotina po tijelu i udarca u glavu. Također mi je napravljen i CT kako bi se ustanovilo imam li još ozlijeda. Ova čitava situacija mi stvara probleme i na poslu, jer mi onemogućava normalni rad. Sada moram biti jaka. Sama utakmica je bila mirna sve do tog trenutka, ništa ga nije moglo opravdati da se odluči na takav potez. Sada ćemo vidjeti što će biti dalje i kakve ćemo prvne korake poduzeti. Pravda mora biti zadovoljena. Ovdje spol ne bi trebao biti bitan. Tražimo pravdu i ovaj čovjek mora platiti za to što je učinio, to je jedino važno - rekla je sutkinja.

Najčitaniji članci