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Hajduk čeka drakonska kazna! Zbog bakljade Torcide prekinuli utakmicu, drugi navijači zviždali

Piše 24sata,
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Hajduk čeka drakonska kazna! Zbog bakljade Torcide prekinuli utakmicu, drugi navijači zviždali
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Zbog bakljade prekinuta utakmica između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Hajduk vodio 2-1 i bio nadomak pobjede, ali Torcidini bakljada i topovski udari prekinuli su meč s Ajaxom. Sada prijete teške Uefine kazne

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Hajduk je vodio 2-1 i igrao vrlo dobro, bio na korak do pobjede, a onda po tko zna koji put divljaštvo i pirotehnički arsenal zbog kojega će klub ispaštati. Torcida je u 75. minuti dvoboja protiv Ajaxa zapalila desetke baklji i topovskih udara koji su odjekivali i na samom početku utakmice, ali kad je dim prekrio teren austrijski sudac Christian-Petru Ciochirca nije imao izbora. Poslao je igrače u svlačionicu, a ostali dio stadiona na to je reagirao salvom zvižduka.

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Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Ako se u sljedeće dvije minute ne prekinu ovakve aktivnosti, utakmica će biti prekinuta - stiglo je upozorenje službenog spikera nakon desetak minuta stanke.

- U slučaju bilo kojeg pirotehničkog sredstva utakmica neće biti nastavljena, a ako se ponovi nakon što se nastavi bit će prekinuta - ponovio je spiker nakon što se dim razišao, a onda je utakmica nastavljena nakon 15 minuta.

Trenutak prekida utakmice pogledajte OVDJE.

- Svetog Duje zvona zvone - počela je pjevati potom Torcida, a zapad i istok ponovno su odgovorili zvižducima.

Najviše će zbog ovoga ispaštati klupska blagajna, a s obzirom na rigorozne kazne Uefe pitanje je hoće li i koliko navijača uopće smjeti ući na preostale utakmice ligaškog dijela Konferencijske lige. "Bili" bi u četvrtom kolu 26. studenog trebali dočekati belgijski Sint-Truidense, a u petom kolu 10. prosinca danski Nordsjaelland.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

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