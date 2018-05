Sramotne scene u Londonu: Igrači brutalno pretukli suca

Ružne snimke dolaze nam iz Londona. Naime, tamo su u finalu kupa amaterskih klubova, igrači obje momčadi lovili suca po terenu, a onda, kada su ga napokon srušili, krenuo je krvnički napad.

Sve je snimio jedan gledatelj, koji je prisustvovao finalnoj utakmici u Wood Greenu, koji se nalazi sjevernom dijelu Londona. U toj utakmici sastale su se dvije turske momčadi, a sada je nogometni savez, pod čijim okriljem se igrao kup, započeo istragu.

- To su ružne i bolesne scene. Trudimo se otkriti tko je kriv za to, a kada pronađemo krivca potjerat ćemo ga iz lige, bez obzira tko je - stoji u službenom priopćenju saveza.

EXCLUSIVE: Referee in #London chased and kicked by dozens of players... #RAMS pic.twitter.com/USs6nKk8Oj