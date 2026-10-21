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PUSTILI USTAŠKU PJESMU

SRAMOTNO Armada proslavila otvaranje murala u Rijeci uz 'Jasenovac i Gradišku Staru'

Piše 24sata,
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SRAMOTNO Armada proslavila otvaranje murala u Rijeci uz 'Jasenovac i Gradišku Staru'
Foto: TikTok/screenshot
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Armada slavila mural u Rijeci uz ustašku pjesmu i šokantne povike, a skandalozna snimka digla je buru na mrežama

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Navijačka skupina Armada u subotu je otkrila mural u Kvarternikovoj ulici na Vežici u Rijeci i proslavila ga puštanjem ustaške pjesme "Jasenovac i Gradiška Stara". Skandalozna snimka kruži društvenim mrežama.

Uz bakljadu, dimne kutije i stroboskop navijači Rijeke slavili su rad muralista Vita Trkulje puštajući pjesmu u kojoj se slave ustaški zločini i spominju poglavnik Ante Pavelić, zapovjednici Maks Luburić i Jure Francetić, klaonica u Čapljini, bacanje Srba u Neretvu i povratak Crne legije.

"Nekad su ovakvi bili zatvoreni na odjelima u Vrapču i na Rabu, danas su relevantan društveni faktor koji sastanči s gradonačelnicom. Kakav društveni uspon. Status udruge i gradski prostor već imaju, još da prođu na gradskom natječaju za očuvanje nematerijalne baštine klanja i to je to", stoji komentar uz video koji je u međuvremenu nestao s TikToka.

Inače, prema Kaznenom zakonu, za javno poticanje na nasilje i mržnju predviđena je kazna do tri godine zatvora, a organizatorima skupine koja javno potiče nasilje ili mržnju od šest mjeseci do pet godina zatvora. Iste kazne prijete i članovima Torcide za skandalozne nacističke povike u korteu uoči utakmice s Ajaxom.

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Komentari 22
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