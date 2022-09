Sramotno je uvrijedio Realovu zvijezdu u programu uživo, a on odgovorio: Rasistu, neću stati!

Skandalozna izjava predsjednika udruge španjolskih menadžera na televiziji El Chiringuito digla je na noge Real Madrid i cjelokupnu javnost u toj zemlji. Komentirajući način proslave golova igrača "kraljevskog kluba" Viníciusa Juniora (22), Pedro Castro je ispalio:

- Ako želiš plesati, idi na Samobodrom u Brazilu. Ovdje moraš poštovati svoje suparnike i prestati izigravati majmuna.

Voditelj emisije uživo odmah ga je prekinuo.

- On nije majmun, on je osoba i moraš ga poštovati!

Klub s Bernabéua reagirao je priopćenjem i najavio tužbu.

"Real Madrid odbacuje sve vrste rasističkih i ksenofobnih izraza i ponašanja na polju nogometa, sporta i života općenito, kao što su žalosni i nesretni komentari izneseni u posljednjih nekoliko sati protiv našeg igrača Viniciusa Juniora", objavili su i dodali:

"Real Madrid želi pokazati svu svoju ljubav i podršku Viniciusu Junioru, igraču koji nogomet shvaća kao stav prema životu temeljen na radosti, poštovanju i sportskom duhu. Nogomet, najglobalniji sport koji postoji, mora biti primjer vrijednosti i suživota.

Klub je zadužio svoje pravne službe da poduzmu zakonske mjere protiv svih koji koriste rasističke izraze prema našim igračima."

Ubrzo se na Instagramu javio i sam nogometaš kojega Transfermarkt procjenuje na 100 milijuna eura i koji je u 178 nastupa za madridskog velikana zabio 41 gol, među kojima i onaj u finalu Lige prvaka za rušenje Liverpoola.

"Sve dok je boja kože važnija od sjaja očiju, bit će rata." Taj izraz imam tetoviran na tijelu. Tu misao stalno imam u glavi. To je stav i filozofija koju pokušavam provesti u životu", napisao je.

"Kažu da sreća smeta. Sreća tamnoputog Brazilca u Europi koji pobjeđuje smeta puno više. Ali moja želja za pobjedom, moj osmijeh i sjaj u očima puno su veći od toga. Ne možete to ni zamisliti.

Bio sam žrtva ksenofobije i rasizma u jednoj izjavi. Ali ništa od toga nije počelo jučer.

Prije nekoliko tjedana počeli su kriminalizirati moje plesove. Plesovi koji nisu moji. Pripadaju Ronaldinhu, Neymaru, Paqueti, Griezmannu, Joãu Félixu, Matheusu Cunhi... Pripadaju brazilskim funk i samba umjetnicima, reggaeton pjevačima i tamnoputim Amerikancima.

To su plesovi kojima se slavi kulturna raznolikost svijeta. Prihvati to, poštuj to. Neću stati. Dolazim iz zemlje gdje je siromaštvo jako veliko, gdje ljudi nemaju pristup obrazovanju... I u mnogim slučajevima, nema hrane na stolu!

Obično ne izlazim javno kako bih demantirao kritike. Napadaju me, a ja ne govorim. Hvale me, ni tad ne govorim. Ja radim! Radim puno. Na terenu i izvan njega.

Razvio sam aplikaciju za pomoć u obrazovanju djece u državnim školama bez ičije financijske pomoći. Gradim školu sa svojim imenom. Učinit ću puno više za obrazovanje. Želim da sljedeće generacije budu spremne, poput mene, za borbu protiv rasista i ksenofoba.

Uvijek nastojim biti profesionalac i uzoran građanin. Ali to ne pali, nije u trendu na internetu, niti motivira kukavice da agresivno govore o ljudima koje uopće ne poznaju.

Scenarij uvijek završava s isprikom i izjavom "Bio sam krivo shvaćen". Ali ponavljam za tebe, rasistu: neću prestati plesati. Bilo na Sambodromu, na Bernabéuu ili bilo gdje drugdje.

S ljubavlju i osmjesima nekoga tko je jako sretan,

Vinícius Junior"

