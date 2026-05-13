SRAMOTNO Navijači Dinama i Rijeke zapjevali 'umri, Livaja'!

Uoči finala Hrvatskoga nogometnog kupa između Dinama i Rijeke na osječkoj Opus Areni, najljepšem hrvatskom stadionu, na dan koji je trebao biti praznik hrvatskog nogometa, sramotne scene koje ne pripadaju civiliziranom društvu.

Tijekom zagrijavanja obiju momčadi, spiker je, pomalo neshvatljivo, pustio pjesmu "Freed From Desire". Koja doduše je dio nogometnog folklora posljednjih godina, ali i koju je dio navijača Rijeke sramotno preimenovao povicima "Umri Livaja" upućenih kapetanu Hajduka Marku Livaji.

Ovaj put taj se uzvik čuo ne samo na dijelu stadiona gdje su bili smješteni navijači Rijeke, već su ga pjevali i navijači Dinama! Eto, nakon mlaćenja na autocesti A3 kod naplatnih kućica Zagreb istok, a potom i odmorištu Dragalić, gdje je policija spriječila veće nerede, tako je Kup obilježio još jedan incident zbog kojega bi mnoge trebalo biti sram.