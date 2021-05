Baš ni jedna utakmica Partizana i Crvene zvezde ne može proći bez skandala i visokih tenzija. Tako je bilo i u finalu Kupa, ali kraj utakmice se pretvorio u pravi nogometni rat.

Zvezda je pobijedila Partizan nakon jedanaesteraca i nakon 14 godina osvojila duplu krunu, no utakmicu su obilježili sramotni ispadi. Prvo je golman Partizana Vladimir Stojković loptom u glavu udario igrača Zvezde Krstovića pa dobio žuti karton. No, bio je to ogromni propust sudaca jer je golman Partizana prvi žuti karton dobio još u posljednjim minutama drugog produžetka. Nikome nije ništa bilo sumnjivo pa je branio s dva žuta.

Milan Borjan je nakon toga obranio dva penala igračima Partizana i svojoj momčadi donio Kup. No, dok su njegovi suigrači slavili, zvezdaš Marko Gobeljić se odlučio na sramotan čin. Bilo mu je očito slađe provocirati pokislog Stojkovića nego slaviti pa je došao pred njega i skinuo gaće nudeći mu svoj spolni organ. Prema njemu su krenuli igrači Partizana, a Gobeljić se dao u bijeg.

Razlog njegove provokacije je bila Stojkovićeva izjava prije utakmice.

- Ako budu penali, sigurno ćemo osvojiti kup. Što god da se dogodi sutra, ja ću biti krivac. Na svoja leđa primam sve. Mene silujte ako ne osvojimo Kup. Suigrači nemaju pritisak. Sve je na meni - rekao je golman Partizana Stojković prije utakmice, ali obećanje nije ispunio.

Video pogledajte OVDJE.

Igrač Zvezde je pokazao sramotno ponašanje, a trener Dejan Stanković mu je kazao:

- Sigurno će se kajati sutra ujutro kada se bude probudio. Jedino mogu da se ispričam u svoje ime i ime Crvene Zvezde. Ali, događaju se takve stvari, derbi vuče svoje, iako ne opravdavam.

Igrače je okupio ispred sjeverne tribine i kazao im da pokažu fair-play prema protivniku. No, kasno je bilo.

- Momci, momci, molim vas, budite gospoda kad se radujete. Zaveži usta, primi medalju, pusti glazbu unutra. Tišina. Okej? Ljudi smo.

Nogometaš Partizana Bibras Natho bio je zgrožen Gobeljićevim ponašanjem.

- Nismo pobijedili i nismo osvojili Kup i to se događa, ali potrebno je imati minimalni nivo poštovanja prema nogometu i timu protiv kojeg igraš. Ono što je igrač sa brojem 77 (Gobeljić) napravio je sramno i nadam se da će neko odgovoran u srpskom nogometu poduzeti nešto. Sramota me što sam igrao utakmicu s tim igračem - rekao je igrač Partizana.