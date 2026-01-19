Srbi likuju nakon Thompsonove zabrane: 'Ustaška posla, bruka! Nama su se rugali za narodnjak'

Europsko rukometno prvenstvo u Švedskoj tek je počelo, a već je izbio skandal koji je odjeknuo regijom. Nakon utakmice Hrvatske i Gruzije u Malmöu, s razglasa se začula pjesma Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš šta je bilo", što je izazvalo oštru reakciju Europske rukometne federacije (EHF) koja je promptno zabranila njezino daljnje izvođenje.

EHF: Žalosno je što se to dogodilo

Nakon što je švedski list Aftonbladet izvijestio o "negodovanju dijela gledatelja u Malmö Areni", oglasila se i krovna europska rukometna organizacija. U službenom priopćenju za medije, EHF je potvrdio kako sporna pjesma nikada nije bila dio odobrene glazbene liste za prvenstvo te da njezino puštanje ne odražava vrijednosti koje turnir promiče.

⁣"Na dan utakmice hrvatska delegacija više je puta tražila da se pjesma pusti i zahtjev je svaki put odbijen. Činjenica da je na kraju ipak puštena je žalosna i nije se smjela dogoditi. Pjesma uopće ne predstavlja vrijednosti koje ovo prvenstvo zastupa", poručili su iz EHF-a.

Naglasili su kako je "incident interno komuniciran osoblju dvorane kako bi se osiguralo da se slična situacija ne ponovi". Švedski mediji pritom su podsjetili svoju javnost kako je Thompson "kontroverzna osoba na Balkanu koja je optužena da je fašist, čiji su koncerti zabranjeni u nekoliko europskih zemalja.

Hrvatski rukometni savez tražio je od EHF-a da spomenutu pjesmu puštaju i kao podlogu kod slavlja golova, no protiv Gruzije je svirala Colonijina "Svijet voli pobjednike". Neposredno po završetku utakmice zasvirala je "Neka pati koga smeta" Baruna.

Srpski portali: "Bruka i sramota"

Srbija je za svoju pjesmu tijekom proslave golova, koju su organizatori uredno puštali, izabrala narodnjački hit "Samo pijan mogu" Bane Bojanića. Ova je zabrana pak glasno odjeknula i u tamošnjim medijima. Portali poput Telegrafa, Kurira, Informera i B92 iskoristili su priliku da podsjete na ranije slučajeve kada su hrvatski sportaši slavili uz Thompsonove pjesme, a što su oni redovito nazivali skandaloznim.

"Skandal na Europskom prvenstvu! Hrvatima s razglasa pustili Thompsonovu pesmu, odmah reagirali organizatori", piše Telegraf.

"EHF zgrožen skandaloznim potezom Hrvata koji golove slave uz Thompsona", navodi Informer.

"USTAŠKA POSLA! Hrvati zgrozili cijeli svijet na Europskom prvenstvu", stoji u naslovu Novosti.

"Hrvatima zabranili da slave uz Thompsona: Rugali nam se za narodnjake, pa dobili "rampu"", piše Mondo.

Pjesma "Ako ne znaš što je bilo" postala je svojevrsna neslužbena himna hrvatskih rukometaša, koji su je pjevali i u avionu prilikom povratka sa Svjetskog prvenstva, a pogotovo na dočeku pred desecima tisuća ljudi u središtu Zagreba.