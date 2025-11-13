Obavijesti

Srbi moraju dobiti Englesku, Portugal i Francuska pobjedom osiguravaju Svjetsko prvenstvo

Piše Petar Božičević,
Srbi moraju dobiti Englesku, Portugal i Francuska pobjedom osiguravaju Svjetsko prvenstvo
Foto: Florion Goga/REUTERS

Ako dobiju Norveška i Italija večeras, spektakl nas čeka u posljednjem kolu jer se sastaju dvije vodeće momčadi u direktnom dvoboju za prvo mjesto i plasman na SP!

Današnji je dan rezerviran za osam utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Igraju se dvoboji u skupinama D, F, I te K. 

Skupina D

  • Azerbajdžan - Island 18.00 (Sport Klub 3)
  • Francuska - Ukrajina 20.45 (Sport Klub 4) 

Moglo bi biti vatreno na Parku Prinčeva! Ukrajina je sa sedam bodova još uvijek u igri za prvo mjesto jer Francuzi imaju tri boda više. Prva utakmica ovih suparnika pripala je Francuskoj koja je 2-0 slavila u Poljskoj (gdje Ukrajina igra domaće dvoboje), ali nema sumnje kako će gosti biti vrlo motivirani poremetiti planove "tricolorima". 

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group D - France v Azerbaijan
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Island bi se pobjedom u Azebajdžanu bodovno izjednačio s Ukrajinom na drugom mjestu, a u posljednjem kolu se sastaju te dvije momčadi. Teoretski još do drugog mjesta može i Azerbajdžan, ali u praksi zapravo i ne. 

Skupina F

  • Armenija - Mađarska 18.00 (Sport Klub 1)
  • Irska - Portugal 20.45 (Sport Klub 3)

Portugalci su mogli osigurati Mundijal u prošlom kolu, ali gol Szoboszlaija u 91. minuti za 2-2 odgodio je proslavu. Ako izgubi Portugal od Irske, a Mađarska dobije Armeniju, opet će momčad Cristiana Ronalda u zadnjem kolu imati domaću "meč loptu" protiv Armenije. 

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group F - Portugal v Hungary
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Mađarska bi s pobjedom pobjegla Irskoj na četiri boda razlike na drugom mjestu, a ako bi Portugal dobio Irce, znao bi se poredak dvije vodeće u skupini i prije zadnjeg kola.

Skupina I

  • Norveška - Estonija 18.00 (Sport Klub 4) 
  • Moldavija - Italija 20.45 (Sport Klub 5) 

Ovdje je jasno da su Norveška i Italija dvije prvoplasirane momčadi. U ovom trenutku Norvežani imaju tri boda više, a velik su favorit i protiv Estonije kući. Ako dobiju Norveška i Italija večeras, spektakl nas čeka u posljednjem kolu jer se sastaju dvije vodeće momčadi u direktnom dvoboju za prvo mjesto i plasman na SP! 

World Cup - UEFA Qualifiers - England Training
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Skupina K

  • Andora - Albanija 20.45 (Sport Klub 10)
  • Engleska - Srbija 20.45 (Sport Klub 1)

Ako Albanija pobijedi Andoru, a Engleska Srbiju, bit će jasan kompletan poredak u skupini. Englezi su osigurali prvo mjesto, a Srbima pošto-poto treba pobjeda kako bi zadržali šanse za drugo mjesto u skupini. "Orlovi" imaju i novog izbornika Veljka Paunovića, a on je uoči utakmice poručio naciji da vjeruje u pobjedu. Mogao bi to biti spektakl na Wembleyu! 

