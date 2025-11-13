Ako dobiju Norveška i Italija večeras, spektakl nas čeka u posljednjem kolu jer se sastaju dvije vodeće momčadi u direktnom dvoboju za prvo mjesto i plasman na SP!
Srbi moraju dobiti Englesku, Portugal i Francuska pobjedom osiguravaju Svjetsko prvenstvo
Današnji je dan rezerviran za osam utakmica kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Igraju se dvoboji u skupinama D, F, I te K.
Skupina D
- Azerbajdžan - Island 18.00 (Sport Klub 3)
- Francuska - Ukrajina 20.45 (Sport Klub 4)
Moglo bi biti vatreno na Parku Prinčeva! Ukrajina je sa sedam bodova još uvijek u igri za prvo mjesto jer Francuzi imaju tri boda više. Prva utakmica ovih suparnika pripala je Francuskoj koja je 2-0 slavila u Poljskoj (gdje Ukrajina igra domaće dvoboje), ali nema sumnje kako će gosti biti vrlo motivirani poremetiti planove "tricolorima".
Island bi se pobjedom u Azebajdžanu bodovno izjednačio s Ukrajinom na drugom mjestu, a u posljednjem kolu se sastaju te dvije momčadi. Teoretski još do drugog mjesta može i Azerbajdžan, ali u praksi zapravo i ne.
Skupina F
- Armenija - Mađarska 18.00 (Sport Klub 1)
- Irska - Portugal 20.45 (Sport Klub 3)
Portugalci su mogli osigurati Mundijal u prošlom kolu, ali gol Szoboszlaija u 91. minuti za 2-2 odgodio je proslavu. Ako izgubi Portugal od Irske, a Mađarska dobije Armeniju, opet će momčad Cristiana Ronalda u zadnjem kolu imati domaću "meč loptu" protiv Armenije.
Mađarska bi s pobjedom pobjegla Irskoj na četiri boda razlike na drugom mjestu, a ako bi Portugal dobio Irce, znao bi se poredak dvije vodeće u skupini i prije zadnjeg kola.
Skupina I
- Norveška - Estonija 18.00 (Sport Klub 4)
- Moldavija - Italija 20.45 (Sport Klub 5)
Ovdje je jasno da su Norveška i Italija dvije prvoplasirane momčadi. U ovom trenutku Norvežani imaju tri boda više, a velik su favorit i protiv Estonije kući. Ako dobiju Norveška i Italija večeras, spektakl nas čeka u posljednjem kolu jer se sastaju dvije vodeće momčadi u direktnom dvoboju za prvo mjesto i plasman na SP!
Skupina K
- Andora - Albanija 20.45 (Sport Klub 10)
- Engleska - Srbija 20.45 (Sport Klub 1)
Ako Albanija pobijedi Andoru, a Engleska Srbiju, bit će jasan kompletan poredak u skupini. Englezi su osigurali prvo mjesto, a Srbima pošto-poto treba pobjeda kako bi zadržali šanse za drugo mjesto u skupini. "Orlovi" imaju i novog izbornika Veljka Paunovića, a on je uoči utakmice poručio naciji da vjeruje u pobjedu. Mogao bi to biti spektakl na Wembleyu!
