Srbi razbili i Talijane, Portoriko preokret odveo u četvrtfinale Srbi su dobili s 92-77, bez imalo problema premda se Italija držala do sredine treće četvrtine. Tada se spustila na 53-55, da bi Srbi do kraja te dionice digli na +13, a onda pred kraj i do najvećih 90-67