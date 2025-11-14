Mislim da bismo drugačije završili ovu skupinu, da smo od početka imali ovog izbornika i da smo radili po njegovom načinu. Isto tako, ne bismo izgubili od Albanije, opleo je Filip Kostić po bivšem izborniku Stojkoviću
Srbi se još nadaju Mundijalu! Mora se dogoditi nekoliko čuda
Na posljednja dva Svjetska prvenstva Srbija je, unatoč velikim najavama, ispala u grupnoj fazi, a Mundijal koji će se sljedeće godine igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi gledat će na televiziji.
Nadali su se naši susjedi čudu protiv Engleske, čak su i dobro parirali, imali sjajne prilike, ali čudo nisu prizvali. Englezi su slavili 2-0, a kako je Albanija pobijedila Andoru (1-0), osigurala je drugo mjesto u skupini kolo prije kraja i 'orlove' ostavila bez natjecanja.
Razočarani su bili Srbi koji su se ispromašivali na Wembleyju u debiju novog izbornika Veljka Paunovića.
- Pokazali smo zube, ali nismo zagrizli i nismo ih ugrizli. Osećam da su igrači prihvatili ideju, način na koji funkcioniramo u obrani i napadu, dugo nisu igrali u ovom sistemu, oba beka su odigrala dobru utakmicu. Boli me poraz, on je odvratan, ali ponosan sam na svoje igrače. Postoji perspektiva i gledajući u budućnost, moramo biti pozitivni - kazao je on.
Filip Kostić je prst krivnje uperio u bivšeg izbornika Dragana Stojkovića. Srbe je koštao poraz od Albanije na domaćem terenu.
- Mislim da bismo drugačije završili ovu skupinu, da smo od početka imali ovog izbornika i da smo radili po njegovom načinu. Isto tako, ne bismo izgubili od Albanije, a to je poraz koji nas je koštao plasmana i koji je jedan od najtežih u mojoj karijeri - rekao je igrač Juventusa.
Postoji još vrlo mala šansa da se Srbija domogne dodatnih kvalifikacija na temelju rezultata u Ligi nacija, ali ona se mjeri u promilima. Pa, da pojednostavimo, mora se dogoditi nekoliko svjetskih čuda, a ona su sljedeća.
Švedska, koja ima jedan bod nakon četiri kola, mora završiti među dvije prvoplasirane reprezentacije u svojoj skupini. Također, to mora napraviti i Rumunjska, koja uoči posljednja dva kola zaostaje tri boda za drugoplasiranom BiH, kao i Sjeverna Irska koja ima tri boda manje od Njemačke i Slovačke, dok Belgija, koja je na čelu svoje skupine, ne smije završiti među pre dvije reprezentacije. Tri od četiri navedena raspleta moraju se poklopiti kako bi Srbi ugrabili mjesto u dodatnim kvalifikacijama. Šanse su svedene na minimum, ali tko zna, svakakva čuda znala su se događati u nogometu.
