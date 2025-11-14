Srbi se još nadaju Mundijalu! Mora se dogoditi nekoliko čuda

Na posljednja dva Svjetska prvenstva Srbija je, unatoč velikim najavama, ispala u grupnoj fazi, a Mundijal koji će se sljedeće godine igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi gledat će na televiziji.

Nadali su se naši susjedi čudu protiv Engleske, čak su i dobro parirali, imali sjajne prilike, ali čudo nisu prizvali. Englezi su slavili 2-0, a kako je Albanija pobijedila Andoru (1-0), osigurala je drugo mjesto u skupini kolo prije kraja i 'orlove' ostavila bez natjecanja.

Foto: Toby Melville/REUTERS

Razočarani su bili Srbi koji su se ispromašivali na Wembleyju u debiju novog izbornika Veljka Paunovića.

- Pokazali smo zube, ali nismo zagrizli i nismo ih ugrizli. Osećam da su igrači prihvatili ideju, način na koji funkcioniramo u obrani i napadu, dugo nisu igrali u ovom sistemu, oba beka su odigrala dobru utakmicu. Boli me poraz, on je odvratan, ali ponosan sam na svoje igrače. Postoji perspektiva i gledajući u budućnost, moramo biti pozitivni - kazao je on.

Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Filip Kostić je prst krivnje uperio u bivšeg izbornika Dragana Stojkovića. Srbe je koštao poraz od Albanije na domaćem terenu.

- Mislim da bismo drugačije završili ovu skupinu, da smo od početka imali ovog izbornika i da smo radili po njegovom načinu. Isto tako, ne bismo izgubili od Albanije, a to je poraz koji nas je koštao plasmana i koji je jedan od najtežih u mojoj karijeri - rekao je igrač Juventusa.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Postoji još vrlo mala šansa da se Srbija domogne dodatnih kvalifikacija na temelju rezultata u Ligi nacija, ali ona se mjeri u promilima. Pa, da pojednostavimo, mora se dogoditi nekoliko svjetskih čuda, a ona su sljedeća.

Švedska, koja ima jedan bod nakon četiri kola, mora završiti među dvije prvoplasirane reprezentacije u svojoj skupini. Također, to mora napraviti i Rumunjska, koja uoči posljednja dva kola zaostaje tri boda za drugoplasiranom BiH, kao i Sjeverna Irska koja ima tri boda manje od Njemačke i Slovačke, dok Belgija, koja je na čelu svoje skupine, ne smije završiti među pre dvije reprezentacije. Tri od četiri navedena raspleta moraju se poklopiti kako bi Srbi ugrabili mjesto u dodatnim kvalifikacijama. Šanse su svedene na minimum, ali tko zna, svakakva čuda znala su se događati u nogometu.