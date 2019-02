'Srbi su dragovoljno ušli u ligu, mogu tako i izaći. Radikalni su'

Regionalna liga se igra već 11 godina, svi su dragovoljno ušli. Nakon sedam godina igranja i srpski vaterpolski savez je tražio da ih se primi. Malo iznenađuje ovako radikalan stav Srpskog vaterpolskog saveza. To je jedan ultimatum na koji HVS ne može pristati, poručio Boško Lozica, član Upravnog odbora Hrvatskog vaterpolskog saveza u emisiji 'Novi dan' N1 televizije.

- Kao što su dragovoljno ušli, tako mogu i izaći. Nama je užasno žao. Vaterpolo je tolerantan sport i dosad nismo imali incidenata. Oni trebaju preispitati stav. Svima nam je užasno žao da se to dogodilo, ali ne vjerujem da će se toliko narušiti odnosi u vaterpolu i da će to proizvesti dodatne probleme u budućnosti - dodao je Lozica.

Srbi ne žele igrati u krugu od 200 kilometara od Splita

Srpski vaterpolski savez i svi klubovi iz Srbije poslali su u srijedu dopis regionalnoj ligi u kojem piše da do kraja sezone zbog napada na vaterpoliste Crvene zvezde ne žele igrati u Splitu i u bazenima koja se nalaze na manje od 200 kilometara od grada pod Marjanom.

- Tko bi pristao da zbog ovoga neće igrati utakmice doma?! To je neprihvatljivo, smatramo da je to ultimatum i zahtjev koji ne možemo prihvatiti. Ono što se dogodilo u Splitu je stvar na koju sportski djelatnici nisu mogli utjecati. Nažalost, incident se dogodio i mi tu više ništa ne možemo popraviti. Uputili smo dopis u kojemu smo zamolili Srpski vaterpolski savez da preispitaju svoj stav - poručio je Lozica.

- Znamo da je vaterpolska baza na moru, došlo je do uspona hrvatskog vaterpola i ne vjerujem da će se to tako završiti. Ako je to njihova odluka, mi ćemo je poštivati, nitko nikoga neće pritiskati. Prva četiri kluba u regionalnoj ligi su hrvatska, jedan iz Crne Gore. Srpski klubovi su u padu kvalitete. Činjenično stanje je da je tu večer nakon napada odigrana utakmica u kojoj je Šabac pobijedio POŠK i sve je proteklo mirno...

Vaterpolo je sport u kojem nije bilo sličnih incidenata

- Mi smo se svi malo i opustili jer je vaterpolo sport u kojemu nema takvih incidenata. Mladić koji je završio u moru je godinu prije igrao u Splitu i nikad nije imao problema. Danas u Mladosti igra Miloš Ćuk, jedan od najboljih srpskih igrača, ministar sporta Vanja Udovičić je igrao prije par godina... Svi smo šokirani zbog ovakvog događaja - rekao je na kraju Lozica.