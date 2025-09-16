Obavijesti

KONAČNA ODLUKA

Piše HINA,
Srbija i Albanija igrat će u Leskovcu. Strahuju da se ne ponove incidenti iz 2014. godine
Za vrijeme kvalifikacijske utakmice za Euro 2016., koja je igrana 2014. u Beogradu, dron sa zastavom koja promovira "Veliku Albaniju" preletio je teren, što je izazvalo bijes među srpskim navijačima koji su onda uletjeli na teren

Kvalifikacijska utakmica za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. između Srbije i Albanije, koja se trebala igrati u Beogradu 11. listopada, premještena je u Leskovac, na jugu zemlje, iz sigurnosnih razloga, objavio je u ponedjeljak Srpski nogometni savez.

UEFA je odobrila zahtjev Srbije za premještanje utakmice, zakazane za 11. listopada, uz pristanak Albanije.

- Glavni razlog je sigurnost, ne samo za navijače, već posebno za igrače i sve uključene u ovu utakmicu - objasnio je Srpski nogometni savez u priopćenju.

- Takva utakmica predstavlja najvišu razinu rizika i zahtijeva potpunu kontrolu kako bi se izbjegli incidenti, kakvi su se dogodili u posljednjim susretima između dviju momčadi.

Za vrijeme kvalifikacijske utakmice za Euro 2016., koja je igrana 2014., dron sa zastavom koja promovira "Veliku Albaniju" preletio je teren, što je izazvalo bijes među srpskim navijačima koji su onda uletjeli na teren, što je dovelo do prekida utakmice. Albanija je proglašena pobjednikom s rezultatom 3-0.

Dvije reprezentacije ponovno su se susrele godinu dana kasnije u Elbasanu u Albaniji, uz jake sigurnone mjere. Tisak je tada izvijestio da je autobus srbijanske reprezentacije napadnut kamenjem prije utakmice.

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) već je u lipnju sankcionirala srbijanski nogometni savez zbog "diskriminacije i rasističkog nasilja" koje su počinili njegovi navijači tijekom utakmice protiv Andore.

"Premještanje i održavanje utakmice u Leskovcu uvelike smanjuje rizik od potencijalnih incidenata", dodao je Srpski nogometni savez.

Stadion Dubočica u Leskovcu, izgrađen prije dvije godine, može primiti samo 8.000 ljudi, što je puno manji kapacitet od stadiona u Beogradu s kapacitetom od 52.000 mjesta.

Srbija je trenutno treća u skupini K, odmah iza drugoplasirane Albanije i prvoplasirane Engleske.

