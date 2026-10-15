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DRAKONSKA KAZNA

Srbin dobio jednu od najvećih kazni u povijesti 'bijelog sporta'

Piše Ivan Tomašković,
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Srbin dobio jednu od najvećih kazni u povijesti 'bijelog sporta'
Foto: 123RF
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Prema rezultatima istrage, Milićević je bio uključen u manipuliranje šest mečeva, pri čemu je u pet od njih i sam nastupao. Osim toga, između 2022. i 2024. pokušao je namjestiti još šest susreta

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Srpski tenisač Stefan Milićević suspendiran je na čak 24 godine zbog teških kršenja antikorupcijskih pravila u tenisu. Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) utvrdila je da je 29-godišnjak sudjelovao u namještanju mečeva i vrbovao druge profesionalne igrače za sudjelovanje u korupcijskoj mreži.

Uz dugogodišnju zabranu nastupanja Milićević je kažnjen i sa 70.000 dolara. Suspenzija je stupila na snagu 9. listopada, a trajat će sve do 8. listopada 2050. godine. Prema rezultatima istrage, Milićević je bio uključen u manipuliranje šest mečeva, pri čemu je u pet od njih i sam nastupao. Osim toga, između 2022. i 2024. pokušao je namjestiti još šest susreta.

On je inače najbolji plasman u karijeri imao u kolovozu 2014. godine, kada je zauzimao 1338. mjesto na ATP ljestvici.

Iako je suspenzija na 24 godine iznimno stroga i gotovo bez presedana, nije najteža kazna koju je ITIA izrekla. Agencija je u prošlosti više igrača doživotno izbacila iz tenisa. Među njima su Francuz Alexis Musialek, Slovenka Nastja Kolar, Amerikanka Alexandra Riley i Bugarin Karen Khachatryan.

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