Srbin dobio jednu od najvećih kazni u povijesti 'bijelog sporta'

Srpski tenisač Stefan Milićević suspendiran je na čak 24 godine zbog teških kršenja antikorupcijskih pravila u tenisu. Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) utvrdila je da je 29-godišnjak sudjelovao u namještanju mečeva i vrbovao druge profesionalne igrače za sudjelovanje u korupcijskoj mreži.

Uz dugogodišnju zabranu nastupanja Milićević je kažnjen i sa 70.000 dolara. Suspenzija je stupila na snagu 9. listopada, a trajat će sve do 8. listopada 2050. godine. Prema rezultatima istrage, Milićević je bio uključen u manipuliranje šest mečeva, pri čemu je u pet od njih i sam nastupao. Osim toga, između 2022. i 2024. pokušao je namjestiti još šest susreta.

On je inače najbolji plasman u karijeri imao u kolovozu 2014. godine, kada je zauzimao 1338. mjesto na ATP ljestvici.

Serbian tennis player Stefan Milićević has been suspended for 24 years for significant breaches of tennis' anti-corruption rules. https://t.co/km8TOOwU76 https://t.co/atmvzTbA80 — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) October 15, 2026

Iako je suspenzija na 24 godine iznimno stroga i gotovo bez presedana, nije najteža kazna koju je ITIA izrekla. Agencija je u prošlosti više igrača doživotno izbacila iz tenisa. Među njima su Francuz Alexis Musialek, Slovenka Nastja Kolar, Amerikanka Alexandra Riley i Bugarin Karen Khachatryan.