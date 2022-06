Srbin prijetio Haalandu: 'Rekao mi je da će mi polomiti noge'

Reprezentacija Norveške slavila je 2-1 u dvoboju drugog kola skupine 4 na B razini u Ligi nacija, a oba gola za pobjedničku momčad zabio je fenomenalni Erling Haaland.

Norvežanin nakon dvoboja je rekao da mu je švedski reprezentativac srpskog podrijetla Aleksander Milošević prijetio te da ga je vrijeđao.

- Prvo me nazvao ku*vom, što nisam. Nakon toga mi je rekao da će mi slomiti noge. Minutu kasnije sam zabio gol, to je bio lijep osjećaj, nadam se da neće slomiti svoje noge - rekao je Haaland za TV2.

Srbin je pak demantirao njegove navode rekavši da nije ni siguran razumije li Haaland švedski.

- Ne želim gubiti vrijeme na stvari koje su izgovorene na gterenu. Ne govorim niti razumijem norveški, a ne znam razumije li on švedski. To nije nešto što sam izgovorio i nešto što podržavam. To je sve što imam za reći. Sve što se tamo dogodilo ostavljam iza sebe - poručio je Milošević koji je prošao mlađe selekcije srpske reprezentacije, ali je ipak odlučio igrati za Švedsku.

