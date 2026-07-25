Srebrni 'vatreni' je pregovarao s Dinamom, a završio u Arabiji

Tin Jedvaj uskoro bi trebao završiti svoju trogodišnju epizodu u Panathinaikosu. Prema pisanju grčkih medija, bivši hrvatski reprezentativac karijeru će nastaviti u Saudijskoj Arabiji, gdje bi trebao potpisati za Al Shabab. Na njegov odlazak iz Atene utjecalo je i to što novi trener Panathinaikosa Jacob Neestrup ne vidi 30-godišnjeg braniča u svojim planovima za novu sezonu. Iako je Jedvaj imao još godinu dana ugovora s grčkim klubom, obje strane krenule su u potragu za rješenjem koje bi omogućilo sporazumni prekid suradnje.

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Al Shabab je pokazao konkretan interes, a prema navodima saudijskih medija dokumentacija vezana uz transfer već je proslijeđena nadležnim tijelima lige. Financijska komisija Saudijske profesionalne lige odobrila je dolazak hrvatskog stopera, čime su uklonjene posljednje prepreke za realizaciju posla.

Transfer je navodno vrlo blizu završetka jer se Jedvaj već nalazi u Austriji, gdje se momčad iz Rijada priprema za novu sezonu. Prema dostupnim informacijama, hrvatski nogometaš treninzima nove momčadi priključio se prije nekoliko dana.

Za Jedvaja ovo neće biti prvi angažman u regiji jer je već igrao u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje je početkom 2023. nastupao za Al Ain. Tada je upisao 18 utakmica i zabio jedan pogodak. Za grčkog velikana odigrao je 95 utakmica u svim natjecanjima, postigao sedam pogodaka i upisao dvije asistencije, a osvojio je i grčki Kup.

Prije odlaska u Saudijsku Arabiju spominjala se i mogućnost njegova povratka u Dinamo. Talijanski insajder Nicolo Schira ranije je objavio kako je Jedvaj blizu povratka na Maksimir, uz navodni ugovor do 2028. godine s opcijom produljenja, no od tog posla očito neće biti ništa.

Jedvaj je tijekom karijere pokazao kako može pokriti pozicije stopera i desnog beka. Dinamo je napustio još 2013. godine kada ga je Roma dovela za pet milijuna eura, a nakon toga igrao je za Bayer Leverkusen, Augsburg, Lokomotiv Moskvu i Al Ain prije dolaska u Panathinaikos. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je 26 puta, a bio je član momčadi koja je osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine.