GRCI ŠUŠKAJU

Srebrni 'vatreni' pregovara s Dinamom? Evo koliko bi koštao

Piše Josip Tolić,
Trening Hrvatske nogometne reprezentacije u kampu u Sočiju | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tin Jedvaj pregovara s Dinamom. Panathinaikos ga pušta za manje od milijun eura, a već su počeli pregovori. Zvonimir Boban i Mario Kovačević jedva čekaju njegov povratak

Bivši hrvatski reprezentativac Tin Jedvaj, član srebrne generacije iz Rusije 2018., blizu je povratka kući. Trenutačna situacija u Panathinaikosu ide mu na ruku jer mu minutaža pada, a klub iz Atene više ne računa na njega u budućnosti. Jedvaj želi napustiti Grčku, a jedina prava želja mu je Dinamo, javljaju grčki mediji.

Panathinaikos je prošlog ljeta tražio dva i pol milijuna eura, na što Dinamo nije pristao, no sad je cijena drastično pala. Procjenjuje se da bi odšteta mogla biti manja od milijun eura, a pregovori su, prema grčkim izvorima, već počeli. Jedvaja privlači vizija kluba pod vodstvom Zvonimira Bobana, a Mario Kovačević bi u njemu dobio rješenje i na stoperskoj i na bočnoj poziciji.

Jedvaj ima veliko međunarodno iskustvo. Iako je prošle sezone imao problema s ozljedama, odigrao je 32 utakmice, zabio gol i jednom asistenciju. Panathinaikos ga je otkupio od Lokomotiva iz Moskve za pola milijuna eura, no sad ga je spreman pustiti godinu dana prije isteka ugovora kako bi rasteretio budžet. Maksimir je napustio 2013. otišavši u Romu za pet milijuna eura.

