Srebro je na cijeni: I po broju transfera nadmašuju 'klasu 98'

Prijelazni je rok, sezona kiselih krastavaca uzela je maha i normalno je da se priča. Tko će, kamo će, za koliko će... Ljeto je 2018. jedno od onih koja ostaju u nogometnoj vječnosti, pa je i normalno da se najčešće priča o - Hrvatima. Ako je vjerovati pričama, u ovom trenutku svaki klub koji drži do sebe želi barem komadić “vatrene” priče...

Nakon što je Hrvatska 1998. uzela broncu na SP-u u Francuskoj, čak su osmorica “Ćirinih sinova” promijenila klub. Iz lošijeg u bolji, naravno. Cijena je svakome od njih, logično, narasla nakon uspjeha reprezentacije, a tako je nekako i sad. Prije 20 godina Robert Jarni se prodao u Real Madrid, Igor Tudor u Juventus, Petar Krpan u Sporting, Aljošu Asanovića uzeo je tad bogati Panathinaikos...

Ovog ljeta u njihovim će ulogama biti naši novi heroji, srebrno društvo iz Rusije, s tim da bi njih moglo biti još više - čak devetorica.

Domagoj Vida - cijena: oko 30 mil. €, Liverpool, Everton

Velika priča ovog ljeta mogao bi biti Domagoj Vida. Godinama ljubimac navijača kijevskog Dinama, a zatim samo rezerva u turskom Bešiktašu. Odigrao je 13 utakmica ovog proljeća, zabio je i jedan gol, ali svejedno je stalno bio u sjeni Pepea i Tošića. Sve dok nije došla ta Rusija.

Bešiktaševa rezerva jednim se turnirom pretvorila u igrača za velike klubove. Everton se prvi javio, ali u igru se odmah potom uključio i gradski rival Liverpool. Jürgen Klopp gledao je Hrvatsku, vidio kako Lovren i Vida funkcioniraju zajedno i logično zaključio: “Zašto ne?”.

Ante Rebić - cijena: oko 30 mil. €, Manchester United, Bayern

Dok čekamo rasplet Vidine priče, odnosno klub koji će dati 30 milijuna eura za 29-godišnjeg stopera, strepi i Ante Rebić.

- On je igrač koji bi vrlo dobro došao Bayernu! Odličan je, drago mi je što tako dobro igra na SP-u. Svakako bi bio koristan svakoj momčadi - kazao je Niko Kovač čim je došao u Bayern. Javlja se i Jose Mourinho, volio bi vidjeti “zvijer” iz Vinjana Donjih uz aut liniju na Old Traffordu, no teško je vjerovati da će Rebić reći “ne” Kovaču, svom nogometnom ocu u punom smislu, koji je navodno obećao Eintrachtu da im neće uzimati igrače.

Mateo Kovačić - cijena: oko 50 mil. €, Manchester City

Odlazak iz Real Madrida još je tijekom SP-a javno zatražio Mateo Kovačić, željan minutaže, a najozbiljniji kandidat zasad je Manchester City. Spominju se nevjerojatne cifre, neće to ići za manje 50 milijuna eura...

Ivan Perišić - cijena: oko 30 mil. €, Manchester United

U crveni dio Manchestera konačno bi mogao Ivan Perišić, budući da ta priča traje još od lani. Iako u Interu kažu da Perišić ne ide nigdje i da se mora pojaviti na pripremama, Mourinho navodno ne odustaje, a 30 milijuna eura samo je početna cifra koja bi mogla biti puno veća na kraju.

Šime Vrsaljko - cijena: oko 30 mil. €, Inter

A u njegov Inter dolazi drugi Hrvat. Brozoviću se priključuje Šime Vrsaljko, još samo da Talijani “slome” Atletico...

Marko Pjaca - posudba, Valencia, Fiorentina, Sampdoria

Klub će sasvim sigurno promijeniti i Marko Pjaca, u to nema dvojbe.

- Sljedeću sezonu provest će negdje na posudbi. Zasad još ne znamo gdje, ali mogu vam reći da je jako puno klubova zainteresirano - kaže Pjacin agent Marko Naletilić.

Proljetos ga je Juventus poslao u Schalke, a sad se kao glavni kandidat nameće Valencia. Dođe li u obzir da ostane u Italiji, bit će to, kako se čini, Fiorentina ili Sampdoria.

Filip Bradarić - cijena: 8 mil. €, Cagliari

U Italiju će i Rijekin Filip Bradarić. Donedavno je aktualna bila Bologna, ali trenutačno je splitski Riječanin najbliže Cagliariju, gdje bi se pridružio bivšem kapetanu reprezentacije Dariju Srni, a Rijeka će u blagajnu pospremiti najveću zaradu nakon transfera Andreja Kramarića. To bi značilo malo manje od deset milijuna eura. Ipak je to srebrni sa SP-a...

Milan Badelj - slobodan, Milan

Jedini igrač bez kluba je Milan Badelj, dojučerašnji kapetan Fiorentine bavio se obiteljskim radostima, rođenjem djeteta, a uskoro će krenuti u završnu potragu za klubom. O njemu nema previše pričica, ali nema ni previše šanse da takav igrač ne završi u klubu dostojnom svoje kvalitete. Milan je dugo želio Milana...

Duje Ćaleta-Car - 19 mil. €, potpisao za Marseille

No sve se to još čeka, nije još sigurno da će “klasa 2018.” i po ovom kriteriju nadmašiti “klasu 1998.”, ali jedno se zna. Duje Ćaleta-Car prvi je u nizu.

- Umoran sam još od svega, ali bila je to nezaboravna avantura u Rusiji. Napravili smo pravo čudo i naravno da je taj rezultat velikim dijelom zaslužan za ovaj moj transfer - rekao je novi branič Marseillea.

