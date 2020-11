Sreća ili nešto drugo? Hrvatska je u vrhu svjetskog futsala, a na SP-u nas nema čak 20 godina?!

Hrvatska je danas 10. reprezentacija svijeta, šesta najbolja europska selekcija, u vrhu futsala smo cijelo desetljeće. Ali smo se od sedam velikih natjecanja preko kvalifikacija plasirali na njih - dva. Premalo...

<p>Nevjerojatno! <strong>Hrvatska futsal reprezentacija</strong> preskače još jedno veliko natjecanje, izabranici <strong>Mate Stankovića </strong>na dramatičan način propuštaju i peto uzastopno Svjetsko prvenstvo, treće pod njegovim vodstvom. Hrvatska se pod sadašnjim izbornikom nije plasirala na Svjetska prvenstva 2012. (Tajland), 2016. (Kolumbija), a sada nas neće biti ni u Litvi 2021. godine.</p><p>Teško je i opisati što je sve hrvatska izabrana futsal vrsta prošla u tom periodu, na kakav način gubila ta velika natjecanja. Prije osam godina 'mini-vatrenima' je presudio 'tihi dogovor' Ukrajinaca i Azerbajdžana čiji je dvoboj završio jedinim rezultatom (2-4 za Azere) koji je odgovarao jednima i drugima, a sa Svjetskog prvenstva udaljio - Hrvatsku.</p><p>Četiri godine kasnije, Osijek je bio domaćin kvalifikacijske skupine, Hrvatska je kiksala (poraz 7-4) od Bjelorusije, pa u zadnjim sekundama lomila, ali ne i slomila Azerbajdžan. I opet 'izgubila SP'. A 'točka na i' stigla je sada u Češkoj gdje je Hrvatska poražena na penale. I to kako. Hrvatska je bila bolja, dvaput vodila, imala penal vrijedan Svjetskog prvenstva (Kanjuh promašio) i onda je sve krenulo po zlu.</p><p>Hrvatska futsal reprezentacija već je godinama sam svjetski i europski vrh, danas je riječ o 10. reprezentaciji svijeta i šestoj najboljoj europskoj selekciji. No, 'mini-vatreni' su u posljednjih 10 godina propustili tri svjetska (2012., 2016. i 2021.) i dva europska (2010. i 2018.) prvenstva. Da, bili smo i na tri velika natjecanja, jednom od njih (Euro 2012.).</p><p>Hrvatska se tako putem kvalifikacija u Stankovićevom periodu, od osam velikih natjecanja, plasirala na njih dva. Na Europska prvenstva 2016. i 2018. godine. A to je s obzirom na kvalitetu momčadi (i igračke klase poput Novaka, Marinovića, Jelovčića), ipak - premalo.</p><p>Istina, Mato Stanković ispisao je i najbolji rezultat u povijesti hrvatskog futsala, stigao u polufinale Eura u Hrvatskoj. Hrvatskog izbornika ne prati ni sreća, nevjerojatni su načini na koje su naši reprezentativci gubili velika natjecanja. Jednom su to penali, drugi put 'dogovor suparnika', ali nas na svjetskim prvenstvima nema već 20 godina. Od Guatemale i 2000. godine. A ta će brojka još i rasti, sljedeće Svjetsko prvenstvo je tek 2024. godine. Što je previše, previše je...</p>