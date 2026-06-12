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Sreća ipak pomazila 'vatrene': Čim je završio trening započelo veliko nevrijeme u Alexandriji!

Piše Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,
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Sreća ipak pomazila 'vatrene': Čim je završio trening započelo veliko nevrijeme u Alexandriji!
Alexandria: Trening hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Podsjećamo, da je tijekom treninga u radijusu od 10 milja (16 kilometara) udario grom, Zlatko Dalić bi sve aktivnosti morao prekinuti na 30 minuta. Srećom, 'vatreni' su i drugi trening odradili bez ikakvih problema...

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Posljednjih dana shvatili smo kako će jedna od glavnih vijesti s priprema hrvatske nogometne reprezentacije u Alexandriji biti - vrijeme. I doista, ne sjećamo se priprema kad smo toliko spominjali vremenske uvjete, ali niti kada su se oni unutar 24 sata toliko mijenjali. Alexandria po tom pitanju vjerojatno ruši sve rekorde.

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USA REPORT 24SATA VIDEO
USA REPORT 24SATA | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Zlatko Dalić u četvrtak je sa svojim igračima odradio još jedan trening i to na 35 stupnjeva Celzijusa. Nije niti to najgore, "pravi osjećaj" je zbog velike vlage bio kao da su "vatreni" trenirali na 43 stupnja Celzijusa. Vrijeme je divljalo, ekonomi naše reprezentacije su na trening ponijeli i velike količine vode.

Hrvatska je bez ikakvih problema odradila drugi trening, poslije toga su se naši nogometaši podružili s 26-ero hrvatske djece koji su u Alexandriju stigli iz četiri američka grada. Svako je dijete napisalo po jedno pismo našoj 26-orici igrača. I kad je sve bilo gotovo, krenulo je veliko nevrijeme. Vjetar, pljusak..., bilo je svega.

Istina, nismo vidjeli niti jedan grom ili udar munje koji bi prekinuo trening "vatrenih" na 30 minuta, ali bilo je "veselo". Hrvatskog izbornika i njegove trupe ovoga su puta izbjegle nedaće s vremenom, tko zna kako će sve proći sljedećih dana. Vrijeme će definitivno biti jedan od ključnih faktora u pripremama naše vrste tijekom Svjetskog prvenstva u SAD-u.

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