Sretan 35. rođendan, kapetane!

Na odlasku iz Dinama pjevao je s Boysima na ogradi i obećao da će se vratiti. Danas ima dvije nogometne želje: doživotni ugovor s Realom i europski tron s 'vatrenima'. Ostvarilo ti se, legendo...

<p>Svi smo plakali, a ja nikako nisam mogao shvatiti da moga dragog dobrog djeda više nema. Pitao sam se mogu li biti ljudi oni koji su to učinili i zbog kojih moramo bježati od kuće.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Modrićeva priča</strong></p><p>Napisao je to, a što smo <a href="https://www.24sata.hr/news/zadacnica-malog-modrica-moj-dobri-dida-zasto-su-te-ubili-599414">ekskluzivno otkrili u 24sata, Luka Modrić u zadaćnici</a> kao učenik 3. razreda. Tema je bila da opišu neki događaj koji je ostavio dojam na njih, uplašio ih ili rastužio... nešto što im izaziva jake emocije. On je pisao o tome kako mu je u ratu ubijen djed.</p><p>I danas, kada proslavi 35. rođendan, Luka će se sjetiti voljenog djeda Luke, kojem je pomagao (ili više pravio društvo) dok je čuvao ovce i koze na velebitskim strminama. Voljenog djeda, koji je 18. prosinca 1991., kad je malenom Luki bilo šest i pol godina, tako okrutno odjednom nestao iz njegova života.</p><h2>Kuća na osami i minsko polje</h2><p>Kuća je i dalje ondje, na padinama Velebita. Na osami. I jedino hrvatska zastavica s porukama Luki zataknuta na ogradu daje naslutiti da je ondje Modrić proveo prve godine života. A znak iza kuće "Velika opasnost od mina" strahote koje je proživio kao dječak.</p><p>- Stalno sam imao loptu uza se. I u skloništu, za vrijeme uzbuna, nosio sam je i organizirao igre s prijateljima. Lopta mi je bila sve. A koliko sam samo prozora porazbijao u hotelu i od automobila na parkiralištu... Moj je otac sve morao platiti, a to nije bilo malo - prisjetio se i ovih dana Modrić u intervjuu za AFP.</p><p>Životna priča Zlatne lopte koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.</p><p>- Pamtim i strah. Iako nam je bilo normalno igrati nogomet pod zračnom uzbunom.</p><p>Obitelj je morala napustiti svoj dom i otići u Zadar, gdje je Luka cijelo djetinjstvo proveo kao prognanik u hotelima, najprije Kolovare potom Iž. Drugim riječima - ta danas razrušena kuća bila mu je jedini obiteljski dom tijekom cijelog djetinjstva! Nakon osam godina stiskanja u hotelskoj sobi s roditeljima i dvije sestre preselio se u Zagreb, gdje je živio najprije kraće vrijeme u sobici na Dinamovu stadionu, s cimerima suigračima, a potom mu je klub dao stan na korištenje, gdje je opet sobu, kupaonicu, kuhinju... dijelio sa suigračima koji su u Dinamo došli izvan Zagreba, a ne s roditeljima i sestrama. Zato i jest od prvog novca koji je zaradio u Dinamu roditeljima kupio kuću. I automobil, iako se Zadrom priča da se otac nije želio odreći svog starog vozila pa su se malo “natezali”...</p><h2>Igrao je na krilu</h2><p>- Dok je živio blizu stadiona, znali smo nakon večernjih izlazaka pred jutro doći k njemu doma. I kako je živio najbliže stadionu, često bismo kasnili, haha! Naravno, jer se opustiš - prepričavao nam je prije dvije godine Modrićev suigrač iz Dinamovih juniora <strong>Marko Cindrić</strong>, ali i naglasio:</p><p>- Luka nije izlazio s nama, nije ga zanimalo ništa osim toga da uspije u nogometu. Na početku, prvih pola godine, nije bio najbolji, ali čim se prilagodio i snašao jest. Njemu se nije moglo dogoditi da odigra dvije loše utakmice u nizu. A igrao je - na krilu.</p><p>Ista priča dolazi i od suigrača iz Zrinjskog, Inter mu i dan danas duguje 5000 maraka zadnju plaću (bez kamata), a na odlasku iz Dinama, u proljeće 2008. godine, popeo se na ogradu među Bad Blue Boyse, poveo pjesmu i obećao: "Jednog ću se dana vratiti u Dinamo!"</p><p>Danas, kada je navršio 35 godina, Luka Modrić nogometaš je kojem se klanja cijeli svijet. Zbog klase, ali i skromnosti.</p><p>- Znam da ljudi najviše vole igrače koji zabijaju golove ili asistiraju, ali meni je najdraži - duel. Oduzeti loptu. Ako ne gledate cijelu utakmicu, teže je primjetiti takve igrače, ali bez Davida Silve ili ranije <strong>Xavija</strong> i Inieste momčad ne može funkcionirati. Treba više vremena da se uoči njihov značaj, ali dođu priznanja. Eto, i ja sam dobio Zlatnu loptu i nagrade Fife i Uefe - objasnio je, pa dodao:</p><p>- Planovi? Uh, u mojoj dobi teško je planirati... Za Hrvatsku ću igrati na Euru, a za SP u Kataru 2022. još ne znam. A karijeru bih volio završiti u Realu. Rijetki su igrači imali tu čast, volio bih igrati još koju godinu i odluka je na klubu.</p><p><strong>POGLEDAJTE PRIČU O LUKI MODRIĆU: </strong></p><h2>Funkcija u Realu ga čeka?</h2><p>A u Realu Luku obožavaju. Već se pročulo kako bi ga vljeli zadržati na nekoj funkciji i nakon karijere.</p><p>Ući će u top 20 igrača u povijesti kluba po broju nastupa (343) jer vrlo će brzo prestići Alfreda Di Stefana, Ivana Helgueru i Michela Salgada. A ako mu Real produži ugovor, mogao bi ući u doista rijetko društvo igrača koji su karijeru završili u kraljevskom klubu. Ondje su Santiago Bernabeu (igrao za Real od 1911. do 1927.), Chendo (1982. - 1998.), Ramon Grosso (1964. - 1976.), Manuel Sanchiz (1983. - 2001.)... <strong>Raul</strong>? Ma kakvi, rekorder sa 741 nastupom nakon Reala igrao je za Schalke, Al Sadd i Cosmos. Casillas je morao u Porto, Hierru su zadnje stanice karijere bili Al Rayyan i Bolton, Roberto Carlos promijenio je još četiri kluba, Michel i Emilio Butragueno karijeru su završili u Meksiku...</p><p>Luka Modrić za 35. rođendan ima želju dobiti doživotni ugovor u Realu i s Hrvatskom 36. dočekati kao europski prvak. Ispunilo ti se, kapetane...</p>