Sretan 41. rođendan, Luka! Evo kako je kapetan od kamenjara stigao do samog vrha svijeta

Luka Modrić, jedan od najvećih veznih igrača svih vremena, slavi svoj 41. rođendan, no za njega godine predstavljaju samo broj. Kapetan hrvatske reprezentacije i živa legenda svjetskog nogometa ne pokazuje znakove usporavanja, nastavljajući karijeru na najvišoj razini. Njegov put, obilježen nevjerojatnom upornošću i talentom, od prognaničkog djetinjstva do osvajanja Zlatne lopte, predstavlja jednu od najinspirativnijih priča u povijesti sporta.

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Od ratnih strahota do nogometnih početaka

Rođen u Zadru 1985. godine, Modrićevo djetinjstvo prekinuo je Domovinski rat. Sa samo šest godina, njegova obitelj bila je prisiljena napustiti svoj dom u zaseoku Modrići na obroncima Velebita nakon što su srpske snage ubile njegovog djeda Luku, po kojem je dobio ime. Kao prognanici, živjeli su u teškim uvjetima u hotelima u Zadru, a maleni Luka utjehu je pronalazio u nogometu.

Dok su gradom odjekivale sirene i padale granate, on je na hotelskom parkiralištu neumorno nabijao loptu, razvijajući tehniku koja će ga kasnije proslaviti. Mnogi su ga u početku otpisivali, smatrajući ga presitnim i fizički preslabim za profesionalni nogomet. Čak ga je i Hajduk odbio zbog njegove krhke građe. No, Modrić nikada nije sumnjao u sebe. Ta rana odbijanja samo su ojačala njegovu odlučnost da dokaže kako su svi bili u krivu. Svoj talent brusio je u NK Zadru, prije nego što je s 16 godina prešao u Dinamo Zagreb.

Foto: Fifa/screenshoot

Dokazivanje u Dinamu i afirmacija u Premier ligi

Početak u Dinamu također nije bio lak. Klub ga je poslao na kaljenje, prvo u Zrinjski iz Mostara, gdje je u bosanskohercegovačkoj ligi proglašen najboljim igračem, a zatim u Inter iz Zaprešića. Te posudbe bile su ključne; u surovim uvjetima dokazao je da posjeduje ne samo talent, već i nevjerojatnu mentalnu snagu. Vratio se u Dinamo kao formiran igrač i ubrzo postao motor momčadi, osvojivši tri naslova prvaka.

Godine 2008. uslijedio je transfer u Tottenham Hotspur za tada rekordnih 20-ak milijuna eura. U Engleskoj se ponovno suočio s kritikama da je "prelagan" za fizički zahtjevnu Premier ligu. Ipak, pod vodstvom trenera Harryja Redknappa, koji ga je premjestio na poziciju dubinskog razigravača, Modrić je procvjetao. Postao je dirigent igre Spursa, igrač koji kontrolira ritam i povezuje obranu i napad, čime je privukao pažnju najvećih svjetskih klubova.

Foto: midzorsl

Kraljevska era: Dirigent Real Madrida i kolekcionar trofeja

U ljeto 2012. godine, Luka Modrić potpisao je za Real Madrid. Početak u "kraljevskom klubu" bio je težak. Pod vodstvom Joséa Mourinha borio se za minutažu, a španjolski list Marca proglasio ga je najgorim pojačanjem sezone. Mnogi bi pod takvim pritiskom posustali, ali ne i Modrić. Prijelomni trenutak dogodio se u ožujku 2013. u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Manchester Uniteda na Old Traffordu. Ušao je s klupe i spektakularnim golom s 25 metara preokrenuo utakmicu, najavivši početak jedne od najdominantnijih era u povijesti kluba.

Foto: Alex Gottschalk/DeFodi Images/DE

Od tog trenutka, Modrić je postao nezamjenjiv. Postao je mozak momčadi, igrač čija je nogometna inteligencija i vizija vodila Real do nezamislivih uspjeha. S Tonijem Kroosom i Casemirom činio je vjerojatno najbolji vezni red u povijesti nogometa. U trinaest sezona provedenih u Madridu, osvojio je nevjerojatnih 28 trofeja, uključujući rekordnih šest naslova prvaka Europe, četiri naslova španjolskog prvaka i šest klupskih svjetskih prvenstava. Srušio je i brojne rekorde dugovječnosti, postao je najstariji igrač koji je zaigrao za Real Madrid u La Ligi i Ligi prvaka, čime je prestigao legendarnog Ferenca Puskása.

Nakon Reala otišao je u klub za koji je oduvijek navijao, AC Milan. U prvoj je sezoni apsolutno zaludio navijače "rossonera", s 40 godina na leđima dominirao je veznim redom te je uvršten u najboljih 11 talijanske Serie A. Navijači su nekoliko mjeseci molili Luku da ostane još jednu godinu, a onda se to i dogodilo. Kapetan "vatrenih" će pokušati još odvesti Milan do Lige prvaka, ali tko zna, možda napravi i čudo te dođe do trofeja.

Zlatna lopta i vječni kapetan "vatrenih"

Paralelno s klupskim uspjesima, Modrić je ispisivao najljepše stranice povijesti hrvatske reprezentacije. Kao kapetan, predvodio je "vatrene" do srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, gdje je proglašen najboljim igračem turnira. Ta godina bila je kruna njegove karijere. Srušio je desetogodišnju dominaciju Lionela Messija i Cristiana Ronalda i osvojio Zlatnu loptu kao i Fifinu nagradu The Best te Uefinu nagradu za najboljeg igrača Europe. No, ni tu nije stao.

Foto: Elmar Kremser/SVEN SIMON

Četiri godine kasnije, u Katru, vodio je Hrvatsku do svjetske bronce, čime je dokazao da su za njega godine nevažne. Iako su mnogi očekivali njegov oproštaj, Modrić je potvrdio da njegova ljubav prema nacionalnom dresu ne blijedi. Odigrao je i svoje peto Svjetsko prvenstvo, a nastavlja i dalje. Novi izbornik Slaven Bilić uvrstio ga je na popis za nadolazeće utakmice Lige nacija, čime će kapetan doći do svog 203. nastup za Hrvatsku. Njegova strast, vodstvo i neupitna kvaliteta i dalje su pokretačka snaga generacije koja je Hrvatsku ucrtala na nogometnu kartu svijeta kao velesilu. Za Hrvatsku je odigrao 202 utakmice, zabio 29 golova, a s "vatrenima" ima svjetsko srebro i broncu, kao i srebro sa Lige nacija.

Kapetane, hvala ti za sve ove godine. Sretan rođendan!

*uz korištenje AI-a

