Sretan epilog afere u Kansas Cityju: Engleskoj vraćena sva oprema, dvije osobe uhićene

Nakon što je Engleskoj reprezentaciji ukradena oprema iz vozila kojima je prevezena u trening-bazu Swope Soccer Village, policija je brzo reagirala i vratila većinu ukradene opreme za trening, a zbog incidenta su uhićene dvije osobe.

Predmeti su nestali uoči dolaska Tuchelove momčadi u Kansas City, gdje u srijedu igraju prvu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske.

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- Istražujemo moguću krađu opreme iz vozila reprezentacije koje je večeras stiglo u Kansas City. Primijećeno je da nedostaju određeni predmeti, a istraga je u tijeku - izjavio je glasnogovornik policije u Kansasu prije nego što je oprema pronađena.

Izbornik Thomas Tuchel i momčad stigli su u Kansas City u subotu poslijepodne, a oprema ih je trebala dočekati spremna. Među ukradenim predmetima bila je i obuća, no ne radi se o posebnim kopačkama igrača niti o ičemu presudnom za utakmicu.

Bivši engleski branič Phil Jagielka objasnio je koliko personalizirana oprema znači igračima.

- Mnogi igrači za turnir personaliziraju kopačke, dodaju zastave, inicijale, imena djece ili nadimke. Sve se to priprema mjesecima unaprijed - rekao je Jagielka.