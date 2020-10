Sretan ti 52. rođendan, vječni kapetane! Provjerite svoje znanje o velikom Zvoni Bobanu

Poseban nogometaš, poseban čovjek. Veliki Zvone Boban danas je napunio 52 godine, a mi vam donosimo kviz o njegovoj karijeri. Mobitel u ruke i da vidimo tko najviše zna...

<p><strong>Šuker</strong> ima više golova, <strong>Modrić</strong> više Liga prvaka, <strong>Prosinečki</strong> je imao više talenta, a cijela je jedna generacija napravila korak više u odnosu na sve brončane 'vatrene' iz 1998., ali po mnogo čemu poseban i iznad svih za sva vremena ostaje - hrvatski nogometni ban.</p><p><strong>Zvonimir Boban</strong>. Danas sa svojom Leonardom i djecom <span style="color: rgb(32, 33, 34); font-family: sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Marijom, Gabrijelom, Martom, Rafaelom i Ružom slavi 52. rođendan.</span></p><p><strong>Pogledajte video: 'Zorro' Boban, ikona velikog AC Milana</strong></p><p>Prečesto se zakrčena i pretrpana medijska scena dodatno zagušuje bombastičnim superlativima, ali ovaj slavljenik je, bez i najmanje patetike i pretjerivanja, istinska legenda.</p><p>I Hrvatske, i Dinama i AC Milana. Vođa, onaj čija riječ svugdje ima posebnu težinu. Vječni kapetan i više od nogometaša.</p><p>Tako je bilo kad mu je <strong>Ćiro</strong> kao skoro pa golobradom klincu dao kapetansku vrpcu Dinama, kad je <strong>Berlusconiju</strong> i <strong>Gallianiju</strong> nakon godinu dana u Bariju rekao 'Ma kakva posudba više, ostajem u Milanu i izborit ću se za mjesto', kad je <strong>Capello</strong> klupskom vrhu rekao 'Njega hoću, tu desetku iz Hrvatske'... Kad je 13. svibnja 1990. revoltom protiv milicije pred cijelim svijetom prenio sentiment svakog Hrvata, u sedam godina liderstva među 'vatrenima', u 10 kolosalnih godina u Milanu sa četiri scudetta, jednom Ligom prvaka, 251 utakmicom i 30 golova... Tako je bilo kad je stao na čelo jedinog sportskog dnevnika u Hrvatskoj, tako je bilo kad je bio drugi čovjek svjetskog nogometa...</p><p>Postao je idol u velegradskim svjetlima Milana i Zagreba, klanjali su mu se u Madridu, Londonu i Parizu. Ono do čega većina dolazi na temelju empirije, Zvone shvati i najbolji mogući put do uspjeha vidi prije drugih.</p><p>Poseban nogometaš, poseban čovjek. I na svim tim najblještavijim mogućim pozornicima stalno sa uzavrelim temperamentom Imotskog i Bobanove drage u venama, sa hrvatskom trobojnicom i Dinamovom modrom bojom u srcu.</p><p>Na običnoj prijateljskoj utakmici sa Orijentom na Krimeji, nošen tim svojim pobjedničkim mentalitetom i fajterskim karakterom, kao tinejdžer podviknuo je na velemajstora <strong>Marka Mlinarića</strong>. Na Milanovim treninzima njegov se glas znao čuti prije <strong>Baresijevog</strong> ili <strong>Maldinijevog</strong>.</p><p>Kao jedan od najcjenjenijih TV komentatora u Italiji, usred rasplamtjele polemike <strong>Antonija Contea</strong> razoružava povišenim glasom nogometnog autoriteta:</p><p>- Ne, Antonio. Nije stvar procjene nego si ti u krivu, a ja u pravu!</p><p>I Talijan Conte se na talijanskoj televiziji u najgledanijem terminu uživo ispričava Hrvatu Bobanu. Jer zna se tko je tko.</p><p>O driblinzima, asistencijama, golovima i bogomdanom talentu nema smisla ni pričati. To znaš ti, poštovani čitatelju. To zna i pamti cijeli svijet.</p><p>A na to je nakalemio disciplinu, trku, radne navike, prilagođavanje nogometnim mijenama i trendovima posljedično svojoj natprosječnoj nogometnoj inteligenciji.</p><p>U nadmetanju - ratnik, mimo nogometnog fajta - glas razuma. Znaju mu zamjeriti kad se dohvati nenogometnih tema, ali kad u njemu kipti zato što vidi nepravdu, lijenost, nepoštenje, licemjerje... Onda će svoje reći kad on tako odluči.</p><p>Jednim trzanjem ramena znao je izbaciti tri protivnika iz igre, jednostavnom logikom 'to je najbolje za Hrvatsku' čuvao je leđa <strong>Prosinečkom</strong> i <strong>Asanoviću</strong>, stavljanjem momčadi i kluba ispred sebe u Milanu je bio i 'vodonoša', i lijevi vezni i 'desetka', kako je trebalo.</p><p>Zvonimir Boban. Više od nogometaša i vječni kapetan. Sretan rođendan jednom od najvećih sportaša koje je Hrvatska ikada imala.</p><p>Obilježio je mnoga djetinjstva, obradovao brojne ljude i posao legenda. No koliko znaš o Zvoni Bobanu? Samo za tebe smo pripremili kviz o jednom od najvećih hrvatskih sportaša u povijesti. Idemo, mobitele u ruke, izazovite prijatelje i pokažite da najviše znate o Bobanovoj karijeri!</p>