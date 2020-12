Sjajnom Zubčiću novo postolje! S 21. mjesta došao do trećeg

Fantastični Filip Zubčić osvojio je peto postolje u karijeri! Najbolji hrvatski skijaš je prvu vožnju završio na 21. poziciji, ali drugu vožnju odskijao je briljantno i došao do treće pozicije!

<p>Najbolji hrvatski skijaš <strong>Filip Zubčić </strong>je nakon subotnje pobjede imao startni broj dva u prvoj vožnji, ali nije bio zadovoljan svojom izvedbom. Filip je prvu vožnju veleslaloma završio na 21. mjestu s zaostatkom od 1.25 za prvoplasiranim Marcom Odermattom (1:04.03). No zato je drugu vožnju odradio fantastično i došao do novog postolja!</p><p>Puno tečnije i bolje je skijao, a u cilj je ušao s vremenom 2:09.17 i držao je prvo mjesto sve do kraja utrke kada ga je uspio preskočiti Tommy Ford. Na kraju je osvojio treće mjesto.</p><p>Zaostao je 0.75 stotinki za sjajnim Marcom Odermattom koji je nakon prve vožnje pokorio konkurenciju i u drugoj vožnji. Drugu poziciju osvojio je Tommy Ford.</p><p>U prvoj vožnji je imao nekoliko pogrešaka, što je na kraju imalo utjecaja na njegovo nešto sporije vrijeme. Zauzeo je 21. poziciju i bio je nezadovoljan. Znao je da može puno bolje. I onda briljirao u nastavku.</p><p>Bez ikakve greške je odskijao i držao prvu poziciju do samog kraja utrke kada su Ford i Odermatt ipak iskoristili prednost koju su stekli u prvoj vožnji.</p><p>Zubčiću je ovo peto postolje u karijeri, a u dva dana je pobijedio i osvojio treće mjesto u Santa Caterini što je nevjerojatan uspjeh. Još prošle sezone pobijedio je u japanskoj Naebi, a u Hinterstoderu i Adelbodenu bio je drugi. Ovaj put je došao do jedine pozicije koja mu je falila na postolju.</p><p> </p>