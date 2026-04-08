Srna se oprostio od Lucescua: Nisi bio samo trener, već i sjajna osoba. Uvijek ću ti biti zahvalan

Tužne vijesti stigle su iz Rumunjske u utorak navečer gdje je u 81. godini preminuo Mircea Lucescu, jedan od najtrofejnijih i najutjecajnijih trenera europskog nogometa, s čak 47 godina dugom karijerom.

Lucescu je preminuo nakon što mu se zdravstveno stanje naglo pogoršalo. Tijekom okupljanja rumunjske reprezentacije osjetio je tegobe te se nije pojavio na tehničkom sastanku uoči prijateljske utakmice sa Slovačkom. Ubrzo su ga prevezli u bolnicu, gdje je 3. travnja doživio srčani udar, od kojeg se nije uspio oporaviti. Liječnici su mu i ranije savjetovali da prekine trenerski rad zbog zdravstvenih problema.

Nakon vijesti o smrti, nekadašnji kapetana Hrvatske reprezentacije i Šahtara Darijo Srna oprostio se od bivšeg trenera emotivnom porukom:

"Dragi mister, proveli smo dvanaest nezaboravnih godina zajedno u Šahtaru. Godine ispunjene pobjedama, emocijama i uspomenama. Osvojili smo više od 20 trofeja, uključujući i onaj najveći Kup Uefe. Nisi bio samo sjajan trener, već zaista posebna osoba. Toliko si dao i meni i momčadi. Uvijek ćemo biti zahvalni na tome. Zauvijek ćeš ostati u našim srcima. Moja najdublja sućut vašoj obitelji. Počivajte u miru, mister", emotivno je zaključio Srna.