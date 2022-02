Prije šest godina doznala je kako boluje od raka dojke. Borila se kao lavica, nije se predavala ni u najtežim trenucima, ali nažalost, nije izdržala. Njezino srce prestalo je kucati u 44. godini.

Srpski sport zavijen je u crno nakon vijesti o smrti Snežane Pantić (43), proslavljene srpske karatistice i supruge bivšeg golmana Partizana Đorđa Pantića.

Karateom se bavila više od 20 godina. U sport je ušla s 11 godina kada se okušala u atletici i gimnastici, ali kada ju je mlađi brat odveo na trening karatea, bila je to ljubav na prvi pogled. U njemu se zadržala sljedećih 20 godina.

S berbom medalja započela je 1999. godine kada je na EP-u osvojila broncu. Uz to, sljedećim godina je na europskim prvenstvima osvojila čak pet srebra i još jednu broncu. Ima i zlato sa Svjetskog prvenstva u Madridu iz 2002. godine kao i medalje s Mediteranskih igara.

Prije dvadesetak godina upoznala je tadašnjeg golmana Partizana Đorđa Pantića, a svoju ljubav okrunili su brakom 2007. godine. Kao plod njihove ljubavi stigla je kći Manja.

Njezine kolege opisuju ju kao beskompromisnu i neustrašivu osobu te veliku borkinju koja se do posljednjeg trenutka borila za svoj život. Nije ispuštala osmijeh ni u najtežim trenucima. Takva je bila i tijekom života. No, nosila je jednu veliku bol u srcu. Još dok je bila aktivna u karateu, njezin otac preminuo je od raka. U jednom intervjuu je izjavila kako se najviše na svijetu boji - bolesti.

- Nije sramota biti bolestan, ali je sramota ništa ne činiti da se to spriječi. Često čujem da ljudi odbijaju ići na redovne kontrole jer ne žele saznati za neku skrivenu bolest. To je za mene strašno i ne mogu razumjeti to ponašanje - rekla je Snežana.

Sa svojim najvećim strahom susrela se prije šest godina kada je oboljela od raka dojke. Borila se na sve moguće načine kako bi pobijedila svoj najveći strah. Išla je na kemoterapije, probala je i alternativne metode liječenja. Ništa nije pomoglo. Bolest se širila cijelim tijelom.

Tijekom karijere osvojila je čak 36 medalja, 16 puta bila je državna prvakinja, ali nažalost, najvažniju borbu je izgubila.