Srpska tenisačica otkrila bolnu istinu: Otkrili su mi infekciju, išla sam na 'milijun' pregleda...

Srpska tenisačica Olga Danilović (21) već dulje vrijeme izbiva s teniskih terena povodom čega se oglasila na društvenim mrežama kako bi objasnila zbog čega ne igra.

Olga, koja je inače kćer košarkaša Predraga Danilovića, u srpnju 2018. osvojila je prvi WTA pojedinačni naslov u Moskvi pobijedivši Antastasiju Potapovu, a u rujnu je uzela i prvi naslov u parovima u Taškentu.

Posljedni meč odigrala je 27. listopada prošle godine na turniru u Les Franqueses del Valles u Kataloniji gdje je izgubila od Ylene In-Albon s 2-1 u setovima.

Nakon toga je uslijedila duga pauza, s obzirom na to da je brojne interesiralo zbog čega ne igra, Olga je na Instagramu napisala:

"Pozdrav svima! Do sada sam primila puno poruka u kojima su me pitali za razlog zbog čega se već neko vrijeme ne natječem. Na US Openu prošle godine mi je dijagnosticiran virus i infekcija koji su me natjerali da odustanem od nastupa. Od tada se mučim sa brojnim zdravstvenim problemima zbog kojih ne mogu trenirati. Nakon beskonačnih posjeta doktorima, liječničkih pregleda, odmora i liječenja, iz dana u dan se osjećam sve bolje i radujem se što ću se uskoro vratiti onome što volim. Puno hvala svima za podršku kroz ova teška vremena, zaista mi puno znači! Vidimo se uskoro", napisala je Danilović.

Srpska tenisačica do sada je 116 puta slavila i 70 puta je poražena, a trenutačno je 146. na WTA ljestvici dok joj je najbolji ranking bilo 96. mjesto.

Najčitaniji članci