Pomniji pratitelji MMA-a Aleksandra Ilića dobro poznaju. Široj publici u Hrvatskoj ovaj srpski borac najbolje se predstavio na KSW-u u Zagrebu gdje je gotovo cijela dvorana skandirala njegovo ime kada je ulazio u kavez.

Prijatelj je Vase Bakočevića i Save Lazića, koji su također iznimno poznati na regionalnoj borilačkoj sceni, a pregršt puta istaknuo se, kako kontroverznijim, bez dlake na jeziku, pristupom u tamošnjim medijima i putem društvenih mreža, tako i humanitarnim radom te zalaganjem za djecu i slabije.

Ovoga puta se, inače član najjače europske MMA organizacije KSW-a, dotaknuo teme komentatora na društvenim mrežama. Ljudima koji "uzdižu nakon prve pobjede, a pi*aju po borcima kada zaredaju prvi porazi". Popularnog 'Jokera' naljutile su reakcije na poraz Duška Todorovića u UFC-u, kojeg se dotaknuo između ostalog.

Njegovu objavu na Facebooku prenosimo u cijelosti.

"Ne postoje nigdje na svijetu po MMA portalima komentari kao kod nas na Balkanu... Apsolutno nigdje to nisam vidio, takva vrijeđanja i omalovažavanja boraca. Ako volite nekog i podržavate ga onda ga podržavajte i kad gubi i kad pobjeđuje.

Ja razumijem da se*ete po nama koji volimo "posoliti" i prodati meč pa unovčiti svoj mukotrpni rad da bi osigurali nešto sebi i svojoj obitelji. Ja razumijem da “Me” i “Nas” ne može i ne treba svatko voljeti i to je ok... Ali da netko tko nije ništa napravio u životu, da mu najveći uspjeh bude vrijeđanje nekog borca na postu to mi nije jasno nikako.

Sinoć je izgubio jedan momak koji, nije tajna, nije moj miljenik i nemam dobro mišljenje o njemu kao liku i cijeloj našoj priči. Taj momak se nikad se nije ku*čio i nikad javno nije s*ao, niti vrijeđao, niti odgovarao, niti glumio kretena i sad se*ete po njemu svi.

Tako ste istog dotičnog uzdizali poslije prve pobjede i velikog uspjeha i ne samo njega već i druge, pa i mene!

Kako su došli prvi porazi, odrekli ste se brže-bolje svakog svog miljenika i budućeg “šampiona” kojeg ste vi okrunili prvo. Kad ste uvidjeli da to nije realno i tako jednostavno, počeli ste pi*ati po svim regionalnim borcima...

Mislite da su Poljaci pi*ali po Janu? Mislite da su Englezi pi*ali po Bispingu? Mislite da su Irci pi*ali po Conoru? Mislite da su u Kamerunu pi*ali po Ngannouu kad je gubio?

Najgori smo uvijek bili i ostali samo sebi najveći neprijatelji! I opet se drznete s*ati, a niste osvojili ni zahvalnicu ni pohvalnicu u svojim životima na dječjem maratonu u vrtiću “Bubamara” dok ste bili mali.", stoji u objavi.