Srpski golman pokazao crvene tragove na vratu nakon napada huligana: 'Bio je pijan ili lud'

Isticala je 90 minuta, PSV-u je trebao još jedan gol protiv Seville da izbori produžetke. Vremena je bilo sve manje, nada sve tanja, a frustracija je tinjala u nizozemskim navijačima. Jednog je toliko obuzela da je u potpunosti poludio, uletio u teren i udario šakom golmana Seville Marka Dmitrovića!

Nije mu srpski golman ostao dužan. Posložio ga je na pod poput metra drva i hrvao se s njim dok nisu došli redari. Dok su pobješnjelog Maxa izvodili s terena, cijeli stadion mu je zviždao.

Na kraju je PSV slavio 2-0, ali zbog poraza od 3-0 iz prve utakmice, ispao je iz Europske lige. Utakmicu je zasjenio spomenuti skandalozni čin pomahnitalog huligana, a Dmitrović se nakon utakmice pred kamerama pojavio s crvenim tragovima na vratu, što je očito posljedica tučnjave s navijačem PSV-a.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

- Navijač me je gurnuo s leđa. Pretpostavljam da je bio ljut zbog rezultata svog kluba, bio ili malo lud ili pijan. Gurnuo me je i ja sam ga zaustavio dok nije došlo osiguranje. U meni je proradio bijes, ali to se jednostavno ne smije događati i nadam se da će biti kažnjen - rekao je golman Seville.

Na pitanje novinara je li mu došlo da se osveti huliganu i udari ga, misteriozno je odgovorio, prokomentarisao je Dmitrović i potom dodao:

- Pa ostavit ću za sebe to što sam zaista želio napraviti mu. Srećom, drago mi je što sam ga srušio i držao do dolaska redara - zaključio je srpski reprezentativac.

