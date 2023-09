Srpski izbornik zaplakao pred kamerama, opisao detalje drame: Skoro smo ga izgubili!

Velika euforija zahvatila je naše susjede koji su bili otpisani i bez ikakve šanse za medalju, ali na kraju će se imati priliku boriti za nju na SP-u u košarci.

Srbija je u četvrtfinalu pobijedila Litvu (87-68) i u polufinalu će čekati pobjednika dvoboja Kanade i Slovenije. Srbi ću na prvenstvo došli bez glavne zvijezde Nikole Jokića i nekoliko važnih igrača, a nakon utakmice s Južnim Sudanom otpao je i Boriša Simanić čija je ozljeda potresla njegove suigrače. Na spomenutoj utakmici dobio je udarac laktom u trbuh. Na prvu nije izgledalo ozbiljno, ali sve se zakompliciralo pa su mu liječnici morali izvaditi bubreg.

Foto: LISA MARIE DAVID/REUTERS

Unatoč bolovima, Simanić je na dan utakmice, čim se probudio, poslao poruku podrške suigračima. Bila im je to dodatna motivacija, a pobjedu su posvetili njemu.

- Na dan utakmice nam je poslao poruku podrške. Budili smo se zbog njega i nismo spavali, on je dio tima, hvala mu što je pored svega što mu se dogodilo pronašao snage da nam pošalje poruku. Dao nam je nevjerojatnu energiju. Samo što je razmišljao o nama to je velika stvar, ujedinio nas je, on je nevjerojatan momak, ovo je za njega - rekao je Bogdan Bogdanović za Sport Klub nakon utakmice.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

A posebno emotivan bio je izbornik Svetislav Pešić koji se rasplakao pred kamerama.

- Drži se, Boriša - rekao je u suzama srpski izbornik pa poslao zagrljaj i poljubac Simaniću.

Na press konferenciji je opisao kroz što su prolazili prethodnih dana. Cijela situacija bila je poprilično dramatična. Simanića nije imao tko operirati u bolnici u Manili jer je navodno kirurgu bilo završeno radno vrijeme pa su iz košarkaškog saveza morali 'preko veze' doći do liječnika. Na svu sreću, na kraju je prošlo sve u redu, a najveća zasluga za to ide liječniku reprezentacije Draganu Radovanoviću. Prve dvije operacije nisu urodile plodom pa su mu trećom morali odstraniti bubreg.

- To je bila katastrofa za nas. Nikome to ne bih poželio, mogli smo ga izgubiti. On je jedan krasan dečko, kako baš njega da to pogodi, baš mi ga je žao. Imali smo sreću da je profesor Radovanović jedan vrsni iskusni doktor, ne znam što bi se dogodilo da on tu nije bio. Ne želim pretjerivati, ali ovo je zasluga Simanića da izdrži sve to, a potom liječnika. Što bi se dogodilo, ne znam. Ide na bolje i to je najbitnija vijest - rekao je Pešić.