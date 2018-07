Srpski košarkaš oduševio: Pa nisam vam ja taj Nikola Kalinić

Bok, ja sam Nikola Kalinić. Ne, ja sam Nikola Kalinić. Tako bi nekako izgledao razgovor srpskog košarkaša i hrvatskog nogometaša. Hrvatski reprezentativac Nikola Kalinić bio je glavna priča u medijima nakon što ga je Zlatko Dalić izbacio iz reprezentacije na samom početku Svjetskog prvenstva.

No, navijači su nogometaša zamijenili za srpskog košarkaša, što je nagnalo košarkaša za objavu na Twitteru koja je oduševila sve,

- Ljudi, pa ja nisam nogometaš. Ovo je prevršilo svaku mjeru. Postoje dvojica Nikole Kalinića. Guglajte ako mi ne vjerujte - napisao je košarkaš Nikola Kalinić.

Guys, I'm not a football player, this is getting out of the hands. 😂😂😂 There are two Nikolas Kalinic, Google it if you don't trust me. 😚😚